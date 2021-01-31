Мощный взрыв произошел на газопроводе Бразилия — Боливия

Куяба, 31 января. Сильный взрыв прогремел на ветке газопровода Бразилия — Боливия, в районе бразильского города Куяба. Об этом сообщает новостное агентство Globo.

Взрыв на газопроводе, по которому газ из Боливии транспортируется в Бразилию, произошел около федеральной трассы BR-070, в 39 км от города Куяба, штат Мату-Гросу. Свидетели сообщили о взрывах, облаках их дыма и утечке газа примерно в 9:00 30 января.

Полиция перекрыла движение по трассе ради безопасности. Две группы пожарной охраны были направлены на место происшествия. Информации о погибших или раненых в результате нет.

Директор по административным и финансовым вопросам газовой компании MT Gás Току Палма сообщил, что он связался с собственниками газопровода GasOcidente do Mato Grosso.

«На данный момент они подтвердили, что произошел разрыв газопровода и что жертв пока нет, — рассказал Палма,— причем это был не взрыв, а именно разрыв с возгоранием при высоком давлении, из-за чего образовалось облако дыма».

Некоторые прохожие сняли видео взрыва на газопроводе.

Сооружение газопровода Боливия — Мату-Гросу было начато в 1999 году. Газопровод функционирует с 2002 года, доставляя природный газ из Боливии в штаты Мату-Гросу, Сан-Паулу, Парана, Санта-Катарина и Рио-Гранди-ду-Сул.

Ранее стало известно, что бразильская компания Petrobras обновила контракт на поставку природного газа из Боливии. Новый контракт с боливийской госкомпанией YPFB заключен по цене в полтора раза большей до 2026 года.