Митинги в поддержку Навального организует эксперт института ICNC США

Евгения Чирикова — сторонница Алексея Навального — организовала вторую акцию в Таллине в поддержку основателя ФБК (признан иноагентом). Активистка — профессиональный оппозиционер ввиду причастности к деятельности американского института ICNC, обучающего активистов методикам борьбы с властью. Своими действиями Чирикова, находясь за рубежом, провоцирует простых граждан на участие в незаконных акциях в РФ, которые могут закончиться уголовными делами.

Провокация из-за рубежа

Евгения Чирикова, мигрировавшая в Эстонию в 2015 году, выступила организатором новой акции 31 января в Таллине, приуроченной к поддержке основателя ФБК Алексея Навального. Активистка призвала всех желающих присоединиться к ее мероприятию в 14:00 у здания Посольства РФ в столице Эстонии. Это уже вторая акция, проводимая Чириковой в рамках глобальной кампании «Свободу Навальному», в которой мигрантка призывает выходить на улицы городов не только европейцев, но и самих россиян в РФ, где бы все сочувствующие ни находились.

Первая акция прошла 23 января на площади Вабадузе. В преддверии митинга в Таллине Чирикова также анонсировала открытое обращение к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе евродипломатии Жозепу Боррелю с требованиями оказать давление на власти РФ и приостановить отношения по ряду направлений, остановить строительство «Северного потока — 2», отменить законодательство об иностранных агентах и нежелательных организациях. Предварительный вариант резолюции Чириковой ранее публиковал портал Rusmonitor.

Профессиональный оппозиционер

Евгения Чирикова — давняя сторонница Алексея Навального, его бывшая коллега по координационному совету оппозиции в РФ. Основатель ФБК — один из тех, кто поддерживал экоактивизм Чириковой по защите Химкинского леса, а также ее выдвижение на пост мэра Московской области. При этом сама Чирикова называет Навального своим хорошим другом.

Одновременно с этим активистка причастна к деятельности The International Center on Nonviolent Conflict («Международного центра по ненасильственным конфликтам» ICNC). Это институт, созданный и базирующийся в США, прямой целью которого является изучение, развитие и разработка методов гражданского сопротивления для свержения власти, обучение оппозиционеров приемам и тактикам по всему миру. ICNC выдает гранты различным движениям, а также снабжает литературой. Согласно данным открытых источников, американский институт может быть связан с реализацией деструктивной политики нежелательных в РФ НКО — NED и USAID.

У Американского института есть сеть филиалов и связанных с ним фондов, образовательных площадок во многих странах мира. Одно из таких НКО находится на Украине и называется Action Institute. Образовательная платформа, которую посещают российские оппозиционеры, создана при поддержке «Дома Свободной России» (структура нежелательной в РФ американской НКО Free Russia Foundation, вице-президентом которого является Владимир Кара-Мурза).

Будучи экспертом ICNC, Чирикова в 2018 проводила образовательные курсы для оппозиционеров. Согласно данным ICNC, активистка также управляет порталом Activatica в Эстонии. Данный портал присутствует в РФ и также сотрудничает с американским институтом. Последнее совместное мероприятие было проведено 28 января 2021 года в формате вебинара. Акция Чириковой «Свободу Навальному» транслировалась из Таллина в РФ.

Учитывая тесный контакт с Навальным, подозреваемого в работе на иноисточники (спецслужбы, НКО, правительства) и связь Чириковой с ICNC США, организацию акций в поддержку Навального с призывом к россиянам можно расценить как циничную попытку дестабилизировать ситуацию в РФ из-за рубежа руками простых россиян, подвергающихся воздействию манипуляционных технологий. В угоду внешнеполитическим интересам США и иных стран Запада, ведущих геополитическую борьбу с РФ, Чирикова и другие провокаторы пытаются согнать людей на улицы на незаконные акции, что на фоне непонимания ситуации и эмоциональной раскачки со стороны либеральных медиа может привести граждан на скамью подсудимых. Цинизм таких призывов заключается и в том, что агитация из-за рубежа не вызывает реакции со стороны местных властей, то есть ответственности у организаторов нет. Наоборот, зачастую власти западных стран потакают подобным мероприятиям как минимум в силу антироссийских, а зачастую русофобских настроений. Например, в той же Эстонии поддерживают идею выпустить Навального, угрожая санкциями. Ввиду этого становится понятной свобода действий Чириковой.

Напомним, после акций «Свободу Навальному» 23 января в Таллине и Нарве жители Эстонии в социальных сетях раскритиковали организаторов и участников за проведение мероприятия. Например, нарвитянка Ольга сравнила акции за Навального с пикетами палестинских политэмигрантов в Осло, которые, по ее мнению, злоупотребили гостеприимством.