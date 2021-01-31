В Петербурге задержали журналиста-провокатора

В Санкт-Петербурге задержали фотокорреспондента MR7 Тимура Хаджибекова, известного под псевдонимом Георгий Марков, передает корреспондент ФАН.

Сообщается, что Хаджибеков, несмотря на статус журналиста, выкрикивал политические лозунги и всячески провоцировал сотрудников правоохранительных органов.

Это уже не первое задержание Хаджибекова. Еще летом 2019 года он был задержан в ходе несогласованных митингов за провокацию сотрудников полиции. На него был составлен протокол.

Политолог Владимир Карасев отметил, что сотрудники полиции в очередной раз продемонстрировали свой профессионализм. И даже в непростой обстановке во время незаконных акций сотрудники полиции все равно находят провокаторов, несмотря на то, что они смешиваются с толпой, в том числе среди журналистов.

«Вот такие «светлоликие» журналисты делали ура-репортажи с кровавого Майдана в Киеве и громко возмущались законным действиями сотрудников правоохранительных органов. Хочу сказать, что профессиональный журналист должен давать объективную оценку происходящим событиям, а не качать цветные революции по методичкам Запада в собственной стране. Хочу выразить признательность сотрудникам МВД России за то, что они охраняют покой наших граждан от этих провокаторов», — пояснил Владимир Карасев.

После беседы с сотрудниками полиции Хаджибекова отпустили.

Ранее ФАН писал об обмане юристов ФБК в отношении вышедших на незаконные акции 23 января. Журналист Владимир Соловьев рассказал об отказе фонда помогать оштрафованному участнику митинга в Москве.