Туристы гуляют, местные отдыхают: несанкционированные митинги прошли мимо Севастополя

Севастополь, 31 января. В городе-герое Севастополе воскресенье проходит в обычном режиме — без несанкционированных митингов и «кучкования» подростков. В этом лично убедился корреспондент ФАН.

Севастопольцы, как и другие жители Крыма, не стали реагировать на призывы провокаторов выйти на незаконные акции. На площади Нахимова гуляют туристы, которых приглашают на экскурсии и морские прогулки.

По набережной, недалеко от памятника затопленным кораблям, так же размеренно гуляют отдыхающие и местные жители. К слову, это воскресенье в Севастополе ничем не отличается от остальных — люди мирно гуляют и наслаждаются прекрасными видами города.

«Севастополь ― прекрасный город, как и его жители. Мы с мужем даже не знали, что сегодня должны проходить какие-то митинги. Пришли погулять на набережную в последние дни отпуска. Все спокойно, как и в прошлые дни, ничего необычного», ― отметила Анна, которая прилетела в Крым на отдых вместе с семьей из Санкт-Петербурга.

Корреспонденту удалось поговорить с несколькими местными жителями. Они заявили, что севастопольцы никогда не выйдут на подобные митинги, отдельно подчеркивая, что в них могут участвовать только глупые люди, которые не являются патриотами своей страны.

Ранее в комментарии ФАН местные из Крыма рассказали, что думают о несанкционированных акциях в России.