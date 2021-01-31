Наводнения оставили без крова тысячи семей в Боливии

Ла-Пас, 31 января. Более четырех тысяч семей пострадали в результате стихийных бедствий на севере Боливии. Правительство намерено принять срочные меры для помощи пострадавшим, сообщает издание El Deber.

Заместитель министра обороны Хуан Карлос Кальвимонтес и 13 глав северных муниципалитетов, пострадавших от наводнений и оползней, на экстренном совещании определили направления действий для срочной помощи 4,6 тыс. семей.

Кальвимонтес отметил: названное число пострадавших от ливней является предварительным и будет увеличиваться. Государство обещало оказать немедленную помощь новым жертвам бедствия.

#BrújulaDigitalInforma| Inundaciones en la localidad de Rumy Mayu, de la ciudad de Cochabamba, afectó a viviendas aledañas. Los vecinos intentan proteger sus pertenencias ante la intensa lluvia registrada en la jornada de hoy.

vía: Opinión pic.twitter.com/m0c8DkVFLt — Brújula Digital (@BrujulaNoticias) January 17, 2021

За последние два дня 200 семей были эвакуированы на спасательных катерах. Люди были перемещены в убежища, где им предоставляется бесплатное питание. Медицинская бригада оказала помощь всем спасенным семьям.

Ливни забрали урожай

Пятая часть урожая риса (20%) в стране была потеряна из-за обильных ливней, рассказал директор по вопросам производственного развития города Япакани Алехандро Васкес.

«Также мы потеряли 60% урожая сои. Пострадал и рыболовный сектор», — с сожалением отметил Васкес.

Животноводство также было затронуто ливнями — не хватает корма для крупного рогатого скота. Множество фермерских животных и птицы погибли, захлебнувшись под потоками воды и грязи.

Decenas de gallinas mueren tras inundaciones de una granja en el sector de Sirpita, donde el río Tolavi se desbordó.

Las lluvias en Cochabamba afectan a varias zonas; los ríos y canales se desbordaron.https://t.co/kRQMGc4h1W

???? TDT pic.twitter.com/YjsFyig0P0 — Opinión Bolivia (@Opinion_Bolivia) January 17, 2021

Экстремальный сезон

Экстремальные погодные условия, в том числе многочисленные удары молний, сильный дождь и град, продолжаются в Боливии с 11 января. Они привели к негативным последствиям в 48 муниципалитетах страны. По крайней мере шесть человек погибли, тысячи лишились жилья, многие предприятия также понесли производственные потери.

Una lluvia intensa, registrada en el municipio de #Guanay en el departamento de #LaPaz provocó inundación de calles y domicilios, informó el alcalde Roger Tintaya informó sobre la crecida de los ríos que circundan a la población aurífera.https://t.co/Q78hSbzoPI — Opinión Bolivia (@Opinion_Bolivia) January 18, 2021

Север страны понес наибольшие потери из-за паводков на вышедших из берегов реках, оползней на дорогах, разрушения домов, уничтожения урожая и наводнений в городских районах.

29 января власти муниципалитета Буэнависта объявили свою территорию зоной бедствия.

Сезон дождей в Боливии обычно длится с ноября до марта.