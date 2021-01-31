Политолог Мартынов объяснил отсутствие интереса россиян к новым митингам

За прошедшую неделю у людей была возможность разобраться, в какой мошеннической акции их пытаются использовать при организации массовых беспорядков. Об этом заявил ФАН известный российский политолог Алексей Мартынов.

Директор Международного института новейших государств отметил, что несанкционированный митинг 31 января в поддержку Алексея Навального не нашел поддержки у населения, так как люди осознали, что представляют собой подобные акции.

«Я бы не называл это митингами, это попытки организации системных массовых беспорядков, — подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей. — Что мы, собственно, и видели неделю назад. С такими цитатами из украинского опыта, с подготовленными боевиками, которые задирали полицейских. Явно за эту неделю люди разобрались. Даже те, кто, засидевшись дома из-за пандемии, зачем-то в прошлую субботу вышли посмотреть, что происходит, сегодня остались дома. И за детьми своими стали следить попристальней».

Алексей Мартынов уверен, что несогласованные акции было бы невозможно организовать без финансовой поддержки из-за рубежа.

«Сейчас все прильнули к экранам и ждут нового представления в Москве и Санкт-Петербурге, — сказал политолог. — Такая интрига в воздухе: как же они будут деньги-то отрабатывать. Деньги-то получены, и не маленькие».

Эксперт подчеркнул, что организация митингов 23 и 31 января во многом напоминает белорусский сценарий.

«Вы будете смеяться — Волков и Жданов координируют действия участников на платформе NEXTA, — сообщил Мартынов. — Никто ничего нового не выдумывает. Вообще образ действий наших оппонентов заключается в том, что никто не ломает рабочие схемы и ничего нового не производит. Если это работает на Украине, то почему не будет работать в Белоруссии? Если работает в Белоруссии, то почему бы это не включить под Навального?»

Политолог не сомневается, что новая акция пройдет неудачно для штаба Навального.

«Неделю назад им что-то изобразить получилось, хотя и тогда это не было массово, а сегодня совсем людей нет, — отметил Мартынов. — По объективным причинам сторонники Навального очередной раз просчитались, потому что россияне гораздо умнее, мудрее и прозорливее, чем наших людей представляют за границей. Но в очередной раз Запад ошибся».

Ранее политик и общественный деятель, экс-сенатор Франц Клинцевич заявил ФАН о преступном втягивании молодых людей в незаконные акции.