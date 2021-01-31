Глава МИНУСКА возложил ответственность за кризис в ЦАР на экс-президента Бозизе

Банги, 31 января. Глава многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) Манкер Ндиайе рассказал об ответственности экс-президента республики Франсуа Бозизе за рост насилия в стране.

В интервью для франкоязычного издания Jeune Afrique Ндиайе напомнил, что Бозизе пытался сорвать всеобщие выборы в Центральноафриканской Республике, что привело к дестабилизации обстановки и ударило по демократическим институтам государства. Параллельно МИНУСКА обеспечивала реализацию 2552 резолюции ООН, в которой содержится призыв провести голосование в установленные конституцией сроки.

Действия Бозизе не смогли помешать волеизъявлению центральноафриканского народа, однако его обвиняют в эскалации насилия, попытке госпереворота в республике, а также в подрыве национальной экономики. Ндиайе выразил уверенность, что бывший глава государства понесет ответственность за все эти преступления.

Прокуратура ЦАР уже начала расследование деяний Франсуа Бозизе, который ранее скрывался в городе Бода, но бежал незадолго до прибытия правительственной армии. Позже экс-президент объявился на улицах Боссангоа в северо-западной части страны.