Несогласованные акции в России, устроенные «Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом), повлекут за собой серьезный финансовый ущерб, который оплачивать придется народу донатами и пожертвованиями на счета организации. Аналогичная ситуация наблюдалась во время летних протестов в 2019 году.

Несогласованные массовые мероприятия всегда сопровождаются непредвиденными ситуациями для сотрудников уполномоченных органов, призванных соблюдать безопасность и правопорядок. Акции в России 23 и 31 января, организованные и координируемые штабами Алексея Навального, приведут к материальному ущербу для предпринимателей и городских бюджетов.

Осознавая опасность и потенциальный ущерб для бизнеса, власти Москвы рекомендовали магазинам и кафе в центре города приостановить работу до 19:00 31 января. Поскольку акция не согласована с мэрией, а значит, незаконна, компенсации для заведений, понесших ущерб, не предусмотрены. Ответственность в случае финансовых убытков от деятельности толпы должен нести организатор или непосредственно виновный в нанесении ущерба. Очевидно, что многие предприниматели прислушаются к рекомендациям, чтобы обезопасить заведения от актов вандализма. Таким образом митинги причинят материальный ущерб бизнесу.

Ранее столичный бизнес оценил ущерб от проведенных в 2019 году летних протестов в 106 млн рублей. Ведь многим заведениям пришлось закрыться на время незаконных протестов, хулиганы устроили беспорядки с порчей имущества. Очевидно, что за подобные нарушения организатор мероприятия должен нести ответственность. В 2019 году суд признал, что ФБК должен возместить ущерб за организованные акции. Однако компания и ее отдельные сотрудники, призывавшие людей выходить на улицы, зная о незаконности акций, организовали сбор средств, чтобы за счет пожертвований от народа погасить штрафные санкции.

Не исключено, что в 2021 году будет вновь отработана схема по выполнению политических задач в виде незаконных митингов за счет средств россиян. Форма поддержки размещена на сайте ФБК. «Помощь» предусмотрена как единоразовая, так и ежемесячная. Напомним, ранее журналисты выяснили, что ФБК до начала и в ходе незаконных акций получил на свои биткоин-кошельки около 6,5 млн рублей.