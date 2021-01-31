Малькевич: Враги России придумают новые способы завлечь людей на незаконные акции

Усилия гражданского общества оправдывают себя, но несанкционированные митинги сами по себе не исчезнут. Об этом в комментарии ФАН заявил генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», первый зампредседателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич.

Незаконные мероприятия в поддержку блогера Алексея Навального не оправдывают ожиданий оппозиции. Спустя неделю количество протестующих сократилось в разы и даже в десятки раз в некоторых регионах России. В Хабаровском крае на митинг вышли всего 118 протестующих. В Красноярске и Иркутске — примерно по 200 человек. В Благовещенске на незаконной акции и вовсе никого не было.

Александр Малькевич признался, что малочисленность митингов и значительное уменьшение количества протестующих — это логично, так как общие усилия в борьбе с несогласованными митингами дают результат.

«Я не удивлен, что протестная активность идет на убыль. Ее нужно все время чем-то подпитывать для того, чтобы огонь, инициированный извне, не угас, в топку нужно постоянно подбрасывать дрова», — сказал Малькевич.

Эксперт предупредил, что сами по себе протесты не завершатся, так как всегда будут те, кто желает России только зла. Недоброжелатели будут придумывать новые способы навредить целостности нашей страны.

«Не должно быть иллюзий, что это все исчезнет само по себе. Провокаторы останутся, иноагенты останутся, также останутся и те, кто страну нашу не любит и желает ей зла. Они будут каждую неделю пытаться придумать новые способы для того, чтобы все новых жертв завлечь и обмануть, вывести на улицы. Наша общая задача — удержать прежде всего наших детей. То, что мы видим сейчас, подтверждает, что усилия гражданского общества приносят свои плоды», — подчеркнул Малькевич.

Ранее писатель, видеоблогер Дмитрий Пучков (Гоблин) в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил малочисленность митингов на Дальнем Востоке и в Сибири.