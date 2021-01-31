Участники переговоров по Ливии утвердили кандидатов в переходное правительство

Женева, 31 января. Участники Форума политического диалога по урегулированию в Ливии утвердили список кандидатов на пост главы переходного правительства, сообщает китайский портал CGTN.

Этот орган будет следить за процессом подготовки к национальным выборам в североафриканском государстве, которые намечены на 24 декабря 2021 года, отмечает СМИ, ссылаясь на Организацию Объединенных Наций. Целью проведения волеизъявления является возвращение страны к мирной жизни после длительного кризиса и раскола.

По данным журналистов, 75 членов переговоров, проходящих в Швейцарии при поддержке международной организации, смогли прийти к компромиссу в вопросе формирования переходного правительства. В список одобренных кандидатов вошли председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех, глава МВД Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага, министр обороны ПНС Салах аль-Намруш, а также вице-премьер Ахмед Майтыг.

Делегаты от трех ливийских регионов —Триполитании, Киренаики и Феццана — проведут голосование на следующей неделе. Они выберут троих из 24 претендентов на ключевые посты в новом Президентском совете. Согласно опубликованному в минувшую субботу отчету ООН, на место премьер-министра будет выдвинут 21 человек.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что МООНПЛ определила сроки оглашения кандидатов в переходное правительство североафриканского государства.