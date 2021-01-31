Александр Скляр и Гарик Сукачев к весне завершат работу над совместным проектом

Москва, 31 января. Известные рок-музыканты Александр Скляр и Гарик Сукачев приступили к работе над второй частью совместного проекта «Боцман и бродяга — 2». Все песни проекта будут записаны в студии Гарика Сукачева. Как сообщил ФАН Александр Скляр, пока рано говорить, какие именно песни войдут в новый совместный альбом рок-музыкантов.

«О подробностях пока говорить не буду. Мы действительно начали работу над проектом «Боцман и бродяга — 2» спустя 25 лет после того, как был наш проект сделан. Сейчас началась работа на студии, поэтому рано говорить о деталях. Мы планируем закончить работу к весне, тогда будет наш новый музыкальный альбом», — поделился планами Александр Скляр.

Совместный проект «Боцман и бродяга» был записан музыкантами в 1995 году. Репертуар нового проекта составили произведения Леонида Утесова, Владимира Высоцкого, Александра Скляра и Гарика Сукачева, а также народные песни. Главным хитом «Боцмана и Бродяги» стала дореволюционная песня «Я милого узнаю по походке», на которую был снят видеоклип.

Первое выступление проекта «Боцман и Бродяга» состоялось в феврале 1995 года в клубе «Московский». Концерт получил широкую огласку за счет прямой трансляции в эфире «Программы «А» российского телевидения.