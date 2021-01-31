Валуев не понимает, ради кого молодежь портит себе жизнь участием в незаконных акциях

Люди для блогера Алексея Навального — лишь средство достижения собственных целей. Об этом в беседе с ФАН заявил депутат Госдумы Николай Валуев.

Валуев посоветовал молодежи не ломать себе жизнь ради циничного дельца Навального.

«Не буду давать советы взрослым людям. Взрослые способны сами разобраться в том, что им надо, сами в состоянии оценить возможные последствия участия в несанкционированных акциях. Хочу обратиться к детям. Напомню им историю, случившуюся в Петербурге несколько лет назад, когда молодежь «гуляла» за Навального на Марсовом поле», — сказал он.

Спортсмен констатировал, что несколько лет назад молодых протестующих бросили на произвол судьбы, хоть и обещали разрешить возникшие проблемы и даже финансово вознаградить.

«Помню последовавшее за этим разочарование молодых людей, которых фактически бросили. А ведь им обещали «вытащить» из любой неприятной ситуации и даже заплатить деньги. Ничего этого сделано, естественно, не было. Так что цинизм тех, кто снова призывает детей выходить на незаконные акции, просто зашкаливает», — обратил внимание собеседник ФАН.

Депутат посоветовал юным сторонникам провокационного блогера мыслить критически и думать головой.

«А молодым людям хочу посоветовать учиться думать своей головой. Неделя, которая прошла между субботой, 23 января, и нынешним воскресеньем, была очень показательной. За это время мы многое узнали и многое поняли», — призвал он.

Валуев напомнил об аналогичных митингах в Белоруссии, когда страну попытались практически развалить.

«Кроме того, хочу провести сравнения с соседней Белоруссией. Разве вы не видите, что сценарий для всех одинаковый? Разница только в написании названия страны, а шаблон — один и тот же. И этот шаблон используют по всему миру. Даже просто из уважения в первую очередь к себе, к своей стране, стоит подумать: за кого вас принимают, если даже не утруждают себя тем, чтобы придумать что-то новое? Как это принято говорить, инновационное? Неужели молодым людям не обидно, что их просто используют?!» — задается вопросом Николай Валуев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о жителе Новосибирска, который вышел с плакатом в поддержку сотрудников полиции и Росгвардии на несогласованном митинге в центре города. Несанкционированная демонстрация в Новосибирске не стала массовой.