Расшатывание нервов: эксперты назвали стратегию провокаций на незаконных акциях

Стратегия и тактика провокаций на незаконных акциях традиционно сводятся к расшатыванию нервов: вперед выводятся дети, старики и влюбленные пары. Об этом в комментарии ФАН рассказали руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко и политический аналитик Юрий Голубь.

Создание визуализации

Как считает Руслан Осташко, суть всех современных технологий протеста — в создании визуальной картинки, которую можно будет тиражировать. Она заключается в том, что органы правопорядка бьют детей, женщин, стариков, желательно до крови.

«Если этого нет, то нужно моделировать и рисовать, как это было в Москве и Санкт-Петербурге. Человеку перевязали голову в крови, а потом оказалось, что это не та кровь, которая из головы должна идти. Конечно, происходит полная фиксация всего на видеоносители. Телефоны есть у всех. При этом желательно визуализировать на картинках негативный образ правоохранителей, не показывая их вежливые просьбы разойтись. Сегодня у нас на Пушкинской правоохранители развернули полевую кухню и всем бесплатно предлагают чай. Этого показывать никто не будет», — уверен Руслан Осташко.

Политолог заметил, если случится правонарушение, которое необходимо будет пресекать жесткими методами, тут же набежит огромное количество камер, они будут снимать с разных углов.

«Фотографии, где протестующие стоят на коленях перед ОМОНом и дарят им цветы, будут разлетаться по Сети. Вся цель современных технологий. Вся технология современных протестов — это создание визуализации. Есть абсолютно понятное зло и абсолютно понятное добро. То, что происходит внутри, никому не интересно», — заключил Руслан Осташко.

Расшатывание нервов

Политический аналитик Юрий Голубь отметил, что в целом стратегия и тактика подобных акций традиционно сводятся к расшатыванию нервов. Главное оружие — провокация.

«С одной стороны, все выдается за мирное шествие: выводят вперед детей, старушек и влюбленных, вставляют цветочки в щиты правоохранителей и так далее. С другой стороны, используются настоящие боевики: заводят драку, а когда события доходят до точки кипения, начинают кидать камни, коктейли Молотова, пробивать ботинки силовиков острыми кольями. Таким образом желаемая цель — общественный резонанс — достигается в любом случае. Если правоохранители применяют силу, их обвиняют в насилии над мирными протестующими, если не применяют, это показывает слабость власти и силу оппозиции», — пояснил Юрий Голубь.

Поэтому, заметил эксперт, выходя на такую акцию, юный или не слишком юный протестующий должен четко ответить на вопрос: кто он в этом потоке? Если не боевик и не провокатор, значит, живой щит, которым будут прикрываться боевики и провокаторы.

«Стоит ли идти на нарушение закона и рисковать здоровьем ради людей, которые сознательно тебя используют? Вряд ли», — заключил эксперт.

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