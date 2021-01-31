Стариков о незаконных митингах: Либералам нужна красивая обложках для западных газет

Российский общественный и политический деятель Николай Стариков поделился с ФАН мнением о новой провокации сторонников блогера Алексея Навального, которые пытаются заманить на незаконные акции в городах России как можно больше людей.

«Ну да, кто-то на улицу выходит. Портят людям выходной, ломают судьбы, устраивают драки с полицией... Но это ни к чему позитивному привести не может. Самое главное — что реальные провокаторы находятся в США. Тот же самый [Леонид] Волков. Они прямым текстом говорят, что не собираются согласовывать ни митинги, ни шествия. Им нужны запрещенные митинги, шествия, столкновения людей с полицией, люди — задержанные и арестованные», — отметил Николай Стариков.

Он подчеркнул, что сторонникам Навального нужны арестованные люди для того, чтобы потом бороться за их освобождение, при этом ломая им судьбы.