От Таврики к Крыму через века: в Севастополе расскажут о древней истории полуострова

Севастополь, 31 января. Представители Севастопольского фонда возрождения крымскотатарской культуры имени профессора Изидинова выиграли в конкурсе Фонда президентских грантов два миллиона рублей на реализацию проекта «От Таврики к Крыму через века».

Как узнал ФАН, члены фонда очень любят туристические походы в Крыму. Исследуя горные массивы, любуясь красотами природы, они обнаружили множество археологических памятников древних культур полуострова. Тавры, скифы, гунны, половцы, хазары, киммерийцы упоминаются в трудах археологов, но мало знакомы местным жителям, говорит руководитель проекта Венера Курмаева.

Этим памятникам не меньше лет, чем Стоунхенджу. Но кто крымчанам об этом сказал? Кто открыл им глаза на интереснейшую культурную составляющую полуострова? Научные статьи написаны так сложно, а сведения так разбросаны, что только специалисты по аналитике смогли в этом хаосе увидеть мощнейшие родовые объединения, мирно уживающиеся на одной территории.

«Наши древние предки умело строили свои взаимоотношения с соседями на основе уважения ― способность архиактуальная в наше время. Кроме того, мы выявили яркий, характерный стиль таврской керамики, архитектуры. Смогли выявить повторяющиеся приемы, связанные с ритуальной составляющей. Поэтому решили для группы энтузиастов, любящих древнюю историю своего края, помочь узнать ее лучше — через выставки, лекции, походы и мастер-классы», ― рассказала Курмаева.

По ее словам, они привлекают специалистов по керамике для воссоздания таврской керамической посуды с характерным признаками ― приемами лепки, орнаментом, формой, лепным декором. В фонде надеются, что увеличение знаний в области местной древней культуры пробудит в крымчанах желание изучать, сохранять и популяризировать ее.

Данный проект — не одноразовое мероприятие, а вдумчивая работа по укреплению добрососедского отношения в многонациональном Крыму.

Ранее организация обучила традиционной крымскотатарской вышивке более 300 мастеров, научила крашению шерсти растительными красителями, ткачеству безворсовых ковров — келимов. Теперь в фонде начнут продвигать таврскую керамику.

Ранее ФАН рассказывал, что в Севастополе сохранят уникальную хору Херсонеса.