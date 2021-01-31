Милонов о незаконных митингах в РФ: Заявленный массовый протест провалился

Депутат Госдумы Виталий Милонов 31 января побывал на несогласованном митинге в Санкт-Петербурге, встретился с протестующими и сделал вывод, что незаконная акция в поддержку блогера Алексея Навального провалилась.

Политик обратил внимание — если на прошлую незаконную акцию пришли десятки тысяч человек, то количество митингующих 31 января в разы меньше. Это говорит о том, подчеркнул Милонов, что петербуржцы образумились и отказались дальше поддерживать Навального. Согласно последним данным, в Петербурге на несогласованный митинг вышло не более четырех тысяч человек.

«Сегодня мы видим мелкие кучки боевых тиктокеров, подогреваемых профессиональными провокаторами, которые стоят здесь. Но можно смело сказать, что заявленный массовый протест разрушился так же, как и миф из фильма Навального. Я очень рад, что петербуржцы, петербургская молодежь поняли, что идти за дудочкой этого тухлого фюрера точно не стоит», — сообщил депутат.

Напомним, 31 января с утра сотрудники полиции в Санкт-Петербурге перекрыли Дворцовую площадь из-за несанкционированной акции. Протестующие обратились к Виталию Милонову с обвинением.

«Не дают гулять, Невский перекрыли», — заявила одна из митингующих.

Милонов отреагировал спокойно, отметив, что гулять никому не запрещают.

«Хотите гулять — гуляйте, вам никто не мешает», — сказал он.

Ранее ФАН стало известно, что участники незаконной акции в Петербурге атаковали сотрудников правоохранительных органов на Пионерской площади. Кадры с места событий появились в Сети. На них отчетливо видно, как мужчина бьет полицейского и убегает в толпу.