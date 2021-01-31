Жители Крыма рассказали, что думают о несанкционированных акциях в России

Симферополь, 31 января. Жители Крыма крайне негативно относятся к несанкционированным акциям в России, тем более в поддержку блогера Алексея Навального, который является основателем признанного иноагентом ФБК. Об этом они рассказали в беседе с корреспондентом ФАН.

По словам жителя Симферополя Александра Еремина, Навальный и его сторонники делают все возможное, чтобы навредить России, призывая детей выходить на подобные митинги. При этом он обратил внимание, что все подстрекатели были или будут задержаны правоохранительными органами за свои действия. В Сети уже есть масса роликов, как координаторы, рассылавшие призывы в соцсетях, раскаиваются в содеянном.

«К сожалению, детям очень легко запудрить мозги, по-другому это и не назовешь в данной ситуации. Молодежь, которая выходит на митинги, сама не знает, чего она хочет. Такое ощущение, что некоторые люди слепы, поэтому они не видят, как их используют и подставляют. Когда уже это они осознают?» ― вопрошает собеседник агентства.

Подобного мнения придерживается и другой житель крымской столицы — Никита Черкасов, который является студентом факультета политологии одного из российских вузов. Он отметил, что его ничуть не впечатлила реакция Запада на «отравление» блогера, потому что вся эта ситуация только в очередной раз подтвердила, что Навальный является иностранным агентом.

«Здесь и говорить нечего. Думаю, все и так видели, как они с ним носились. Навального и его коллег надо отправить куда-нибудь в ссылку, пусть хоть немного поработают на благо России. Ничего, молодежь повзрослеет и поумнеет. А с этими проходимцами действительно уже нужно что-то решать, чтобы они не портили никому жизнь», ― призвал Черкасов.

По словам собеседника ФАН, если же кто-то хочет устраивать какие-то акции, то они должны быть законными, что и так очевидно. В ином же случае все это — обыкновенная провокация, поэтому реакция на это тоже соответствующая и вполне ожидаемая.

Черкасов настоятельно посоветовал молодежи больше учиться и работать, потому что именно от их трудолюбия и зависит будущее России, а не от каких-то блогеров и видеомонтажеров.

А вот жительница Севастополя, пенсионерка Алла Едкокименкова, сказала ФАН, что она своим внукам запретила выходить на подобные митинги, так как видит, что они туда хотят пойти, чтобы просто «потусить». Они не понимают, что это несанкционированный митинг и их руками пытаются спровоцировать правоохранителей на задержания, чего и добиваются организаторы подобных «мероприятий».

Еще пару опрошенных человек отказались общаться, сказав лишь, что им Навальный, как и его митинги, неинтересны, а подобные акции лишь вызывают у них недоумение.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что экс-сторонники Навального призвали россиян не выходить на митинг 31 января.