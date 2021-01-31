Клинцевич назвал преступлением втягивание детей в акции Навального

Политик и общественный деятель, экс-сенатор Франц Клинцевич в комментарии ФАН заявил о преступном втягивании молодых людей в незаконные акции, тем более, что сам Алексей Навальный — это обыкновенный нарушитель закона, прикрывающийся образом «оппозиционера».

«Взрослые граждане России, естественно, не поддадутся на призывы сторонников Навального выходить на улицы — об этом говорит незначительное число участников незаконных митингов. Тем более, что сами организаторы путаются относительно того, сколько у них там участников. На уговоры Навального могут поддаться только неразумные дети. Кроме того, Навальный в моих, и не только в моих глазах, — это предатель родины. Вместо того, чтобы предлагать позитивную повестку, он действует путем скандалов, провоцируя людей на нарушение закона и призывая Запад к антироссийским акциям», — сказал Клинцевич.

Политик уверен, что из-за Алексея Навального в тюрьме окажутся некоторые молодые люди, чем сломают себе жизнь, ведь ни в одной стране не позволено участвовать в незаконных акциях.

«Из-за призывов Навального в ближайшее время несколько молодых людей с высокой долей вероятности окажутся в тюрьме за совершенные ими преступления. Ни в одной стране мира нельзя драться с полицией, бросать камни и горящие файеры в полицейских, заниматься вандализмом, совершать другие преступления, в том числе направленные против представителей власти. Для политически незрелых мозгов школьников — это все просто хайп, они все это делают, как говорится, по приколу. По сути, получается, что ради своей выгоды Навальный просто портит жизнь многим молодым людям, которые из-за него попадут за решетку. Все, что делает Навальный, направлено на деструктивные цели. Он и его хозяева мечтают развалить нашу страну. Навальный не раз призывал Запад к антироссийским санкциям, его принцип — чем хуже для России, тем лучше. Он надеется дорваться до власти. Считаю, что за все это против него следует возбудить уголовное дело», — объяснил Клинцевич.

Экс-сенатор также призвал подростков не совершать необдуманных действий и позаботиться о своем образовании.

«А детишкам хочу сказать: не надо поддаваться на уговоры недостойных людей и делать глупости. Закончите школу, получите нормальное образование и тогда, с учетом полученных знаний, вы сможете выразить свое мнение на избирательных участках. Поверьте, это гораздо продуктивнее, чем нарушать закон, рискуя уже на старте испортить себе жизнь из-за человека, который неоднократно нарушал наши законы и именно за это сидит в тюрьме. Участие в незаконных акциях чревато тяжелыми последствиями», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко напомнил, что участники незаконных акций провоцируют ухудшение в стране эпидемической ситуации по COVID-19, которая только-только стала выправляться.