Депутат Госдумы Юрий Швыткин: Сотрудники полиции действуют корректно, но эффективно

В Новосибирске мужчина вышел с плакатом в поддержку сотрудников полиции и Росгвардии на несогласованном митинге в центре города. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с корреспондентом ФАН согласился с тем, что работа полицейских действительно заслуживает уважения. Он рассказал, что сотрудники ОМОНа во время несогласованной акции в поддержку блогера Алексея Навального ведут себя грамотно, достойно и не поддаются провокации.

«Хочу сказать о работе наших сотрудников полиции. Невзирая на все провокации, они действуют корректно, но при этом эффективно. Поэтому они заслуживают самых добрых слов и уважения. Не поддаваясь на провокации, они достойно выполняют задачи по недопущению массовых беспорядков», — подчеркнул Юрий Швыткин.

Собеседник ФАН призывает не участвовать в незаконных акциях и не создавать массовые беспорядки. По его словам, особенно недопустимо привлекать на такие мероприятия молодежь.

«Эти призывы направлены на детей и подростков, которых приглашают якобы на прогулку, но по сути это манипуляция школьниками. Подло и цинично втягивать в свои игры ребят, для которых все эти «прогулки» — своего рода забава. Я беседовал со многими участниками незаконной акции 23 января, они признавались, что вышли просто так, им было интересно потусоваться. Некоторые даже высказывали идеи, что неплохо бы «подраться с полицией». Все это — детские наивные глупости, которые приводят к печальным последствиям», — рассказал Юрий Швыткин.

Зампред комитета Госдумы также призвал родителей внимательнее относиться к детям, тщательнее следить за их воспитанием, чтобы те не попадали в неприятные ситуации, и сотрудникам служб не приходилось задерживать школьников.

«Когда этих ребят задерживают, они почему-то себя ведут по-другому. И начинается: «Дяденька, извините, дяденька, простите, больше такого не повторится». Тут же появляются родители, которые слезно просят за своих чад. Чтобы такого не было, родителям нужно заниматься воспитанием своих детей, следить за тем, как их чада проводят время. А то некоторые молодые люди просто маются от безделья, не знают, куда девать силу и энергию, которую следует направлять в нормальное русло. У нас много волонтерских движений, есть куда приложить силы. Но вместо этого некоторые молодые люди выходят на улицы и провоцируют сотрудников полиции. Я очень хорошо все это вижу, я сам проходил срочную службу в ОМОНе и в СОБРе», — поделился мнением Юрий Швыткин.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров заявил ФАН, что незаконные акции сторонников Алексея Навального — это эпизод большой войны, которую Запад ведет против России.