Письмо ФБК для Байдена вскрыло сохранившиеся связи Навального с Браудером

Исполнительный директор ФБК (признан иноагентом) Владимир Ашурков написал письмо в администрацию американского президента Джо Байдена, в котором призвал начать расследование против Правительства Российской Федерации и попросил ввести санкции против россиян, приложив список имен.

По мнению Ашуркова, Байден должен поддержать санкции против мэра Москвы Сергея Собянина, руководителя ЦИК Эллы Памфиловой, директора Первого канала Константина Эрнста, главы холдинга RT Маргариты Симоньян, бизнесменов Олега Дерипаски и Алишера Усманова, руководителя СК РФ Александра Бастрыкина и других — всего 35 фамилий.

Но интересно, что раньше Ашуркова документ опубликовал некий Марк Сабах. Он называет письмо отличным ходом Владимира Ашуркова и вторым твитом особо одобряет внесение фамилии главы RT Маргариты Симоньян как «представителя коррумпированных политиканов».

Судя по информации из профиля — это британский специалист по международным отношениям, когда-то он работал на инвестиционный фонд Hermitage Capital. Фонд основан британским банкиром американского происхождения Уильямом Браудером, заочно приговоренным в России к девяти годам тюремного заключения за неуплату налогов в сумме более 522 млн рублей.

В российском представительстве фонда работал аудитором и адвокат Сергей Магнитский, занимавшийся также правозащитной деятельностью. Когда шел процесс над Баудером, следствие предъявило обвинение Магнитскому в махинациях с налогами в интересах Баудера и арестовало его. Адвокат скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, пробыв в заключении около 12 месяцев.

Делу о финансовой нечистоплотности предали яркую политическую окраску после смерти Магнитского в СИЗО, и Уильям Браудер немало способствовал тому лично. Именем адвоката в США и ЕС назвали пакет персональных санкций против граждан РФ, который периодически расширяется.

Родственники Магнитского подавали обращение в ЕСПЧ с жалобой на «произвольный арест», но в Страсбурге постановили, что процедура задержания и ареста соответствовала принятым международным нормам.

В сентябре Уильям Браудер приветствовал идею создать по аналогии со «списком Магнитского» санкционный «список Навального», о чем рассказал автор колонки в NYT Брет Стивенс. Со слов колумниста, Браудер хотел бы, чтобы список был длинным, а принять санкции одновременно должны не только США, но ЕС, Великобритания, Австралия и Канада.

Баудер и Байден в помощь ФБК

Обращение Ашуркова в Вашингтон и подключение британца, имевшего отношение к «делу Магнитского», подтверждают, что команда Навального возлагает много надежд на нового президента США из Демократической партии и надеется укрепить сотрудничество.

Ранее Леонид Волков рассказал, что уже получал неофициальные запросы от новой администрации США на предоставление информации. По его словам, присутствие в Белом доме таких специалистов по России, как советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава ЦРУ Николас Бернс, дает надежду, что через пару недель команда ФБК наладит и официальные контакты.

Ашурков работает с Навальным с 2010 года. По данным СМИ, именно он когда-то помог неизвестному никому юристу средней руки заручиться финансовой поддержкой состоятельных людей и стать блогером-расследователем, на которого позже обратили внимание на Западе. В настоящий момент Ашуркова считают главным по международным контактам ФБК и своего рода посредником между Навальным и наиболее важными спонсорами.

В 2016 году канал «Россия-1» выпустил фильм, где рассказал, что одним из ключевых спонсоров Навального на раннем этапе его карьеры стал именно Уильям Браудер, с которым его познакомил также Ашурков. По данным журналистов, миллиардер, связанный со спецслужбами Великобритании, помог не только деньгами, но и предоставил Навальному первые серьезные материалы для расследования по ВТБ, а также уговорил заниматься «гринмейлом» — корпоративным шантажом, за что получал приличное вознаграждение.

Одной из задач Алексея Навального стала информационная поддержка в раскручивании истории Магнитского — по данным журналистов, в 2010 году он получил за это около 300 тысяч долларов. Но в тот период Браудер предостерегал Навального от участия в политике:

«У нас свои задачи. Билл просит вас быть осторожнее. Настоятельно не рекомендуем вмешиваться в процесс выборов — это не ваша задача. Наблюдение, освещение — да. Протесты — нет… Давайте пока не будем углубляться в политику — это следующий этап. Гораздо интереснее и важнее работа с миноритарными активами, которая расшатывает финансовую систему изнутри. Поверьте, финансовые скандалы гораздо ощутимее политических», — цитируют авторы фильма переписку Навального с юристами Hermitage Capital.

По всей видимости, сейчас настало время углубиться в политику, и верхушка ФБК решила освежить связи фонда не только с администрацией Байдена, но и с Уильямом Баудером, подыграв и его интересам.