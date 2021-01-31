Эксперт объяснил, почему никто не пришел на несогласованную акцию в Благовещенске

Отсутствие внятного позиционирования мероприятий и непонятные цели сыграли свою роль в нежелании людей выходить на несогласованные акции на Дальнем Востоке. Об этом в комментарии ФАН рассказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

На несогласованную акцию в Благовещенске, которая должна была состояться в воскресенье, 31 января, никто не пришел. На месте работает только снегоуборочная техника и дежурят экипажи сотрудников полиции, передает корреспондент ФАН.

Разочарование людей

Как отметил Сергей Простаков, 23 января на Дальнем Востоке были достаточно заметные акции. Во многом они определялись не только общефедеральной, но и местной повесткой. Поэтому на фоне многих других городов протесты в этом регионе выглядели серьезнее.

«Однако их итоги оказались печальными для организаторов и участников. Первые за проведение несанкционированных мероприятий имеют проблемы с законом, а пришедшие на акции испытали явное разочарование. Отсутствует внятное позиционирование мероприятий, их цели сформулированы крайне невнятно и сводятся лишь к освобождению Навального и лозунгам против власти», — пояснил Сергей Простаков.

Участие несет риски

В этих условиях, заметил эксперт, люди, имеющие вполне определенные проблемы, решение которых протестами не предлагается, явно не считают нужным далее участвовать в них. Кроме того, акции 23 января показали готовность организаторов провоцировать беспорядки. И участие в таких мероприятиях несет риски, которые не все намерены испытывать.

«Организаторы несанкционированных акций сами сделали много для того, чтобы к ним не присоединялись новые люди по крайней мере на Дальнем Востоке. В других регионах ситуация может быть иной, так как различия в агитационной активности и социально-экономическом положении имеются очень большие. Тем не менее пока организаторы пытаются сделать свои протесты заметными не через увеличение аудитории, которая уже все поняла про них, а через провокации и создание конфликтов. И это делает несанкционированные мероприятия опасными прежде всего для их участников», — заключил Сергей Простаков.

Ранее ФАН писал об обмане юристов ФБК в отношении вышедших на незаконные акции 23 января. Журналист Владимир Соловьев рассказал об отказе фонда помогать оштрафованному участнику митинга в Москве.