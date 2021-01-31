Линия на ликвидацию России: В Госдуме назвали митинги войной Запада против РФ

Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил ФАН, что незаконные акции сторонников Алексея Навального — это эпизод большой войны, которую Запад ведет против России.

Даже бывшие единомышленники блогера Алексея Навального вдруг прозрели и обратились к россиянам с просьбой не выходить 31 января на несанкционированные митинги. Экс-координатор штаба Навального в Саратове Михаил Мурыгин признался, что незаконные мероприятия в поддержку Навального — это «красивая картинка для Европы» с беспорядками и «рубиловом». Он пояснил, что между Россией и Западом проходят жесткие экономические войны. Например, США любой ценой хотят заморозить строительство «Северного потока — 2», а структура Навального, участвуя в пропаганде против России, лишь выполняет их заказ.

Депутат Госдумы Евгений Федоров считает, что несанкционированные акции направлены на ликвидацию РФ. Лодку раскачивают именно иностранные государства.

«Все эти акции — продолжение линии на раскачку России, в идеале — на ее ликвидацию. У нас многие думают, что глобальные мировые войны — это прошлое, что конкуренция между странами и нациями исчезает, что чуть ли не все люди на планете Земля белые и пушистые. Это не так», — сказал Федоров.

Федоров отметил, что каждый россиянин должен будет принять взвешенное и окончательное решение.

«Конкуренция и глобальные войны были, есть и будут. И каждому человеку рано или поздно надо принять решение — на чьей он стороне в этих войнах. На стороне Отечества, которое его защищает, которое обеспечивает ему жизнь и возможность процветания, или на стороне врагов — интервентов, оккупантов, «пятой колонны», организованной и проплаченной Соединенными Штатами, которые борются с его страной», — уверен депутат.

Политик объяснил, почему незаконные акции — это явные проделки Запада, решившего развалить такую сильную страну, как Россия.

«Каждый человек должен понимать, что, если враги победят, он будет физически уничтожен. Ведь идеи Гитлера об уничтожения русского народа — они же не с неба упали. Это был элемент конкуренции наций, такие идеи еще до Гитлера существовали и реализовывались. Просто мы, имея крепкую страну, крепкое Отечество, в том числе идеологически, всегда подобные атаки отбивали. Так что все это — просто вопрос выживания», — сказал он.

Федоров призвал граждан-патриотов посодействовать спасению России и поддержать курс действующего президента РФ Владимира Путина на развитие страны, ведь изменения, внесенные в Конституцию, направлены на восстановление полной независимости нашего государства.

«Сегодня ситуация намеренно обостряется нашими врагами. Все эти провокации в центре Москвы, все эти призывы выходить на незаконные акции еще раз показывают, что в этой войне не удастся отсидеться в стороне. Нам придется побеждать. А побеждать можно, только продолжив реформы, предложенные нашим президентом Владимиром Путиным, которые были вынесены на всенародное голосование. Внесенные в нашу Конституцию изменения призваны завершить восстановление нашего суверенитета, нашей свободы и независимости. Когда этот процесс будет завершен, думаю, такого рода враждебные действия, как те, что мы наблюдаем, просто прекратятся. У них исчезнет идеологическая база. Наши враги поймут, что никогда не победят. Поэтому они просто прекратят финансировать подобные провокации», — предрек Евгений Федоров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что экс-сторонники Алексея Навального призвали россиян не выходить на несогласованные мероприятия 31 января в поддержку блогера. Многие сотрудники его штаба даже уволились в связи с отказом руководства от согласования уличных акций. Несогласие с методами структур Навального высказывали также экс-участники акций ФБК.