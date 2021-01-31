Пушков объяснил, как будут наказывать IT-компании за цензуру российских СМИ

Москва, 31 января. Совет Федерации, депутаты Госдумы РФ и Роскомнадзор намерены разработать законопроект, который позволит штрафовать IT-компании за цензурирование российских онлайн-ресурсов.

Председатель комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков объяснил, что планируется ввести штрафы в отношении интернет-гигантов. Речь идет о компаниях, которые отказываются разблокировать отечественные информационные ресурсы, размещенные на зарубежных площадках в Сети. Сенатор отметил, что ранее депутаты Госдумы и Роскомнадзор обсуждали данную проблему.

«Наша задача состоит в том, чтобы побудить IT-компании выполнять наши требования», — поделился Пушков с ТАСС.

Необходимо учитывать масштабы корпораций, против которых будут вводиться штрафы, уточнил сенатор. По его словам, сумма должна быть достаточно высокой.

Пушков ранее анонсировал заседание рабочей группы по запрету треш-стримов на законодательном уровне. Встреча пройдет 11 февраля в Совфеде.