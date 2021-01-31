Новосибирец с плакатом поддержал полицию и Росгвардию на незаконном митинге

Новосибирск, 31 января. Мужчина вышел с плакатом в поддержку сотрудников полиции и Росгвардии на несогласованном митинге в центре города, сообщают очевидцы.

Участники незаконной акции прошли колонной по центру города от станции метро «Красный проспект». Среди участников заметили подростков и людей без медицинских масок. Правоохранителям они заявили, что «просто гуляют». Сам митинг уже завершился.

В целом несанкционированная демонстрация в Новосибирске не стала массовой, сообщало Федеральное агентство новостей. По оценкам городской администрации, в ней приняли участие несколько сотен человек. Порядка 25 митингующих задержали.