По всей стране проходят несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Уже задержаны сотни нарушителей. В Сети знаменитости ведут бурные дискуссии по поводу незаконных митингов, они просят беречь свои жизни и не участвовать в акциях. За эти слова сторонники Навального угрожают им, заявляя, что все «проплачено» государством.

Комик, сценарист, продюсер, автор-исполнитель Семен Слепаков в Instagram написал стихотворение с призывом не участвовать в незаконных акциях в поддержку Алексея Навального. Он рассказал о нападении участников митинга на автомобиль ФСБ, о драке с сотрудниками правоохранительных органов, а также высказал недовольство по поводу фальши сторонников «борца с коррупцией» и призывов к детям выходить на митинг.

После публикации стихотворения на Слепакова и его семью обрушились угрозы.

«Что чувствую, я буду выражать и впредь — тем, кто со мною солидарен, я за поддержку очень благодарен, на остальных не буду зла держать», — написал в ответ Слепаков.

Несмотря на многочисленные комментарии против, были люди, которые поддержали Слепакова.

Российский блогер, медиаэксперт Леонид Дегтярев также выступил против незаконных акций. Он неоднократно выкладывал в своем Twitter-канале публикации с обвинениями Навального во лжи и беззаконии.

«Респектую Семену Слепакову за прекрасный стих. Не побоялся пойти против хайпожоров. Красавец, сказал правду!» — прокомментировал стихотворение Леонид Дегтярев.

Также блогер сделал репост сообщения, что после незаконной акции 23 января Навальный получил крупную сумму.

«На кошелек @navalny пришло 2 млн долларов. Даже не палятся. Хоть бы другой кошелек завел, что ли. Интересно, это на мелкие расходы или на митинги? Революцию нынче недешево делать», — отмечено в сообщении.

Участник КВН, сценарист и креативный директор Comedy Club Production Алексей Ляпоров, комментируя стихотворение Слепакова, отметил, что поддерживает комика.

«Наверное, никогда не объяснишь людям, что юмор отражает происходящее, а не принимает сторону. Согласен со всем твоим творчеством, бро», — прокомментировал Ляпоров.

Российский политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко не раз говорил в своих интервью о сотрудничестве Алексея Навального с «определенными элитными кланами». Он отмечал, что блогер действует по указанию Запада.