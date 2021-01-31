Юнармейское «Граффити Победы» появилось в центре Астрахани

В Астрахани, в центре города, появилось граффити с изображением Героя Советского Союза капитана 1-го ранга Бориса Алексеева. Авторы граффити — астраханские юнармейцы. Портрет героя появился благодаря всероссийской акции «Граффити Победы».

Акция посвящена масштабному проекту министерства обороны «Дорога памяти». По мнению начальника главного штаба «Юнармии», трехкратного чемпиона мира, шестикратного чемпиона Европы, серебряного призера Олимпийских игр Никиты Нагорного, рисунки, сделанные юнармейцами, призваны сохранить память о Подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны.

«Сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны — одна из задач нашего движения. У нас есть замечательная акция «Граффити Победы», которая, в том числе, позволяет юнармейцам реализовать свои творческие способности. Таким образом, с помощью современного уличного искусства мы напоминаем о подвиге наших предков, отважно защищавших свою страну», — отметил Нагорный.

«Граффити Победы» в Астрахани состоит из двух частей. На одной из них изображен герой Великой Отечественной, на другой — юнармеец. По мнению авторов акции, это символизирует непрерывную связь поколений.

В Астрахани рядом с героем художники нарисовали воспитанника Юнармии Андрея Любивого — командира юнармейского отряда Лицея №1, дважды участника военного парада Астраханского гарнизона 9 Мая, организатора многих патриотических мероприятий и форумов. Он первым в своем регионе получил знак юнармейской доблести II степени.

Подобные акции уже прошли в Малгобеке, Махачкале, Краснодаре, Владивостоке, Анапе и других городах. Для каждого региона выбирают макет с изображением собственного героя.

Борис Андреевич Алексеев — командир подводной лодки «С 33» 1-го дивизиона бригады подводных лодок Черноморского флота, капитан 1-го ранга. В 1943–1944 годах субмарина под его командованием воевала у побережья Крыма. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками Борису Алексееву было присвоено звание Героя Советского Союза.