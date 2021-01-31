Германия и Россия нашли способ, как ответить США на санкции против «Северного потока — 2»

Созданы все предпосылки развития юридической и информационной борьбы ЕС и России с США по вопросу «Северного потока — 2». Об этом в комментарии ФАН рассказал топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

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Немецкую землю Мекленбург-Переднюю Померанию обвинили в организации «зеленого фонда» совместно с Россией, чтобы обойти американские ограничительные меры, которые не дают завершить строительство трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает The Telegraph.

В ФРГ был создан Фонд защиты климата и окружающей среды для увеличения числа проектов в Балтийском море, в которые входит и «Северный поток — 2». Главной задачей фонда будет именно окончание строительства трубопровода.

Губернатор земли Мануэла Швезиг заявила, что фонд будет помогать немецким компаниям, которым мешают американские ограничительные меры. В организации «Немецкая экологическая помощь» сообщили, что фонду не страшны ограничительные меры Вашингтона, потому что они не затрагивают государственные организации.

Германия нашла выход

Как отметил Андрей Лобода, почти за год усиленной борьбы США с «Северным потоком — 2» у немецкого бизнеса и общественных организаций в ЕС, наконец, сформировался юридический фронт для противостояния непонятным доселе экстерриториальным санкциям Соединенных Штатов в адрес других стран. Запуск так называемого зеленого фонда в немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания — это правильный и хороший старт, юридически дающий зеленый свет развитию всем экологически чистым проектам в Германии. Неслучайно «Северный поток — 2» определен фондом как значимый и желательный экономический проект.

«Похоже, и при новом хозяине в Белом доме задумываются о защите климата и окружающей среды. «Зеленые» прерогативы Джо Байдена уже останавливают развитие сланцевой отрасли в США, которая и в 2020 году чувствовала себя не очень хорошо. Никаких предпосылок для ее устойчивого развития в наступившем году нет. И если цена российского газа в ЕС в среднем на 25% дешевле любого другого поставщика из любой точки мира, то сегодня уже точно нет гарантии, что американские газовые компании могут обеспечить ЕС бесперебойные поставки в больших объемах, особенно в период холодов», — пояснил Андрей Лобода.

Эксперт отметил, что сегодня созданы все предпосылки развития юридической и информационной борьбы ЕС и России с США. Рано или поздно это бы точно случилось. С высокой вероятностью Соединенные Штаты ждет череда очень печальных для репутации событий.

«Конечно, предшественник Джо Байдена господин Дональд Трамп наломал немало дров, сумев испортить отношения почти со всеми ключевыми странами мира и умудрившись включить в военный бюджет США исполнение программы по борьбе с «Северным потоком — 2». По сути это признак экономического и лоббистского бессилия противостоять крупнейшему энергетическому проекту десятилетия в ЕС. Проблем в США скопилось немало, идет очень тяжелая борьба с пандемией. Вряд ли такой разумный и опытный политик, как господин Байден, поставит сейчас в приоритет давление на ЕС и РФ. С высокой вероятностью строительство газопровода завершится к началу второго полугодия 2021 года», — заключил Андрей Лобода.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».