Политолог Орлов связал провал протестов с потерей интереса к аргументам Навального

Уже можно с уверенностью говорить о резком спаде протестных настроений, искусственно раздуваемых блогером Алексеем Навальным и его сторонниками. Такую оценку в комментарии корреспонденту ФАН высказал политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

«Резкий спад протеста (кроме Екатеринбурга и части городов Сибири) очевиден, — отметил политолог. — Очевидно и то, что это является следствием падения интереса граждан к аргументам Навального и нему самому».

Высоко оценил эксперт и действия правоохранительных органов, особенно подчеркнув важность и результативность предпринятых превентивных мероприятий, направленных на предотвращение провокаций.

«Полиция, как и 23 января, действует адекватно, предпринято много превентивных и вполне действенных мер», — обратил внимание Дмитрий Орлов.

Такую же точку зрения ранее в комментарии Федеральному агентству новостей озвучил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, отметивший отсутствие внятной мотивации и явную разочарованность предыдущими митингами.

Напомним, волна несанкционированных акций началась с Южно-Сахалинска и Владивостока. Местные жители ее проигнорировали. Поддержать Навального пришло всего несколько десятков человек. Полностью проигнорировали незаконный митинг жители Благовещенска, поддержать блогера отказались и в Томске. В Новосибирске на акцию собралось в разы меньше людей, чем неделей ранее, а сами митингующие быстро рассеялись по городу. Севастопольцы, как и другие жители Крыма, также не стали реагировать на призывы провокаторов выйти на незаконные акции. Малочисленными и неактивными были выступления в Самаре, Пензе, Казани, Великом Новгороде и других российских городах.