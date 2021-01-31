Онищенко предупредил об опасности участия в акции за Навального

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко напомнил, что участники незаконных акций провоцируют ухудшение в стране эпидемической ситуации по COVID-19, которая только-только стала выправляться. Сторонники Алексея Навального призвали молодежь выйти 31 января на незаконную акцию в поддержку своего кумира. Ранее несколько единомышленников скандального блогера, включая Любовь Соболь, были отправлены под домашний арест по статье о нарушении санитарных норм в Москве.

По мнению Геннадия Онищенко, провоцирование дальнейшего распространения COVID-19 — это преступление.

«Это просто безответственно и даже, считаю, требует наказания, когда люди, которые должны находиться на самоизоляции, выходят и в этой кричащей толпе заражают других. А потом эту инфекцию из толпы несут старшему поколению, которое тяжело болеет. Такое безответственное поведение участников незаконных акций — это реальное посягательство на здоровье и жизнь людей. Такие сборища — это просто огромный риск, не оправданный никакими лозунгами, испытание для своего здоровья и здоровья своих близких. Все должны принять для себя правильное решение и отдать предпочтение здоровью своему и своих близких вместо сомнительного свойства акций ради каких-то виртуальных идей», — отметил собеседник ФАН.

Онищенко также подчеркнул, что правоохранительные органы во всех российских городах действуют в рамках закона. Депутат отметил правильность того, что против нарушителей карантинных мероприятий возбуждены уголовные дела.

«Наши правоохранительные органы действовали и действуют разумно и грамотно. А предъявленные некоторым особо активным товарищам обвинения совершенно обоснованы. От себя же могу посоветовать: не надо нарушать закон и никаких проблем не будет», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

По итогам незаконной акции сторонников Навального 23 января были возбуждены уголовные дела, в том числе за насилие в отношении полицейских, за порчу имущества, за нарушение санитарных правил. Несколько человек отправлены под арест. Также возбуждены административные дела.