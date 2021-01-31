Актер Георгий Мартиросян на свой 73-й день рождения получил в подарок только рубашку

Заслуженный артист России Георгий Мартиросян 31 января отмечает свой 73-й день рождения. В эксклюзивном интервью ФАН актер рассказал, кто его поздравил одним из первых, почему из подарков у него только рубашка с запонками, а также поделился, как и с кем он планирует провести праздник.

По словам артиста, с днем рождения его начали поздравлять еще 30 января. Георгию Мартиросяну позвонили коллеги и близкие друзья — телеведущий Леонид Якубович, актриса Светлана Пермякова и клоун Леонид Лейкин.

«Вы знаете, меня поздравлять начали еще вчера вечером. Леонид Якубович мне написал. С наступающим поздравила Света Пермякова, Ленька Лейкин — замечательный артист цирка — тоже замечательно поздравил. Огромное количество смс приходит, с утра телефон не перестает звонить, не успеваю трубку положить. Вот мы с вами разговариваем, а он все звякает и звякает», — рассказал корреспонденту ФАН актер.

Из подарков у Георгия Мартиросяна пока только рубашка — ее ему подарили супруга Наталья Мамонова и близкая подруга семьи Светлана Пермякова.

«Обычно в этот день подарки с утра и до вечера принимаю. Пока только Света Пермякова вчера с супругой подарили рубашку с запонками, красивую очень. Пока с утра звонят много, поздравляют, вечером будут подарки», — поделился артист.

Празднование дня рождения тоже началось накануне, заявил Георгий Мартиросян. Сегодня он планирует домашние посиделки — кого пригласит, пока не решил.

«Что-то грандиозное не получится, к сожалению, организовать, потому что не то время. У нас был большой перерыв в работе, поэтому собрать всех не получается, но настроение бодрое, солнечно-зимнее. Принимаем поздравления. Праздновать буду дома с семьей, но пока не знаю, может, кого-то из коллег приглашу. Вчера вечером у нас уже были посиделки. Но всегда народ требует продолжения банкета, поэтому будем думать насчет вечера», — сообщил заслуженный артист.

Ранее Георгий Мартиросян поделился с ФАН творческими планами на 2021 год. Артист рассказал, что продюсер спектакля, где ему предлагали сыграть, пока не нашел достаточно средств. После этого Мартиросяну предложили еще несколько проектов и съемок, но, по его словам, все зависло в неопределенности.