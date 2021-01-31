Бежавшие в Европу Жданов и Волков на стриме координируют митингующих в РФ

Менеджер сетки штабов Алексея Навального, Леонид Волков, и сотрудник ФБК (признан иноагентом) Иван Жданов продолжают скрываться в Европе от российского правосудия. При этом они призывают к участию в незаконных митингах и координируют действия участников акции, пока остальные оппозиционеры находятся под арестом.

В воскресенье, 31 января, в ряде российских городов снова проходят несанкционированные акции протеста, организованные сотрудниками ФБК. В центральной части страны мероприятия запланированы на 12 часов дня, а на Дальнем Востоке митинги в большинстве городов завершились, собрав гораздо меньшее количество сторонников, чем неделю назад. В некоторых городах незаконные собрания не состоялись вообще. Так, сообщалось, что на протест в Благовещенске никто не пришел.

Как и на митингах 23 января, Леонид Волков и Иван Жданов ведут стрим, на котором освещают проходящие акции протеста и координируют действия участников. Примечательно, что оба оппозиционера скрываются в Европе. Так, Волков в недавнем интервью заявлял, что на данный момент проживает в Литве, а Жданов, по данным СМИ, находится с ним либо в Германии, либо в Литве. Несмотря на то, что установить местоположение студии пока не представляется возможным, точно известно, что оба беглых оппозиционера безнаказанно нарушают российское законодательство и скрываются от ответственности, предусмотренной за призывы к незаконным митингам.

Напомним, что Леонид Волков уже объявлен в розыск Следственным комитетом, который ведет расследование уголовного дела по факту вовлечения им несовершеннолетних в несанкционированные акции. По информации СК, вербовка детей велась через социальные сети.

Аналогично ситуация обстоит с Иваном Ждановым, который, по последней информации, находится в Европе и не собирается возвращаться в Россию, поскольку опасается уголовной ответственности. Такое положение дает ему возможность беспрепятственно призывать аудиторию к незаконным митингам, подвергая их опасности задержания, а также административной или уголовной ответственности.

Пока Волков и Жданов скрываются в Европе, остальным оппозиционерам ответственности избежать не удалось. Многие из них были арестованы за призывы на незаконные митинги и в данный момент находятся под административным или домашним арестом.