Праздничная дата, посвященная гражданской авиации в России, приходится всегда на 9 февраля. Важно заметить, что родственный праздник — Международный день авиации — также отмечают зимой, но 7 декабря. Как же возник День гражданской авиации в нашей стране и кто его празднует? ФАН готов поделиться с читателями историей и традициями, связанными с этим памятным днем.

Как появился праздник День гражданской авиации в России?

Термин «авиация» возник в нашем обиходе не так давно. Первые «железные птицы» взмыли в небо в начале прошлого века, волшебным образом соединив небо и землю.

О небе человек грезил с давних времен, что отразилось в многочисленных легендах и мифах разных народов мира. Первым в истории создателем чертежей летательного аппарата считается изобретатель Леонардо да Винчи. А первый самолет, пролетевший всего 30 метров, был создан братьями Райт. После этого попытки усовершенствовать «крылатый транспорт» не прекращались и привели к тому, что воздушный флот стал стратегически важной областью развития для каждого государства.

Одновременно с конструированием военных машин набирало обороты и развивалось гражданское самолетостроение. Гражданская авиация — это отрасль воздушного транспорта, основная задача которой заключается в перевозке пассажиров, различных грузов и корреспонденции. Впрочем, это лишь главные направления, присутствующие в этой сфере, а в целом гражданская авиация занимается также и другими вопросами, среди которых:

аэрофотосъемка, в результате которой создаются самые точные карты местности;

сельскохозяйственные работы, в том числе орошение полей для защиты урожая от вредных насекомых;

разведывание полезных ископаемых на труднопроходимых территориях;

охрана лесных массивов и торфяников от возгорания, а иногда и тушение пожаров;

медико-санитарные работы.

Как мы видим, в гражданской авиации задействовано очень много различных специалистов, в том числе из смежных областей. Парк гражданской авиации России оснащен разнообразными воздушными судами, разветвленной сетью аэропортов, а также учебных заведений и научно-исследовательских организаций, ведь как и любая техника, самолеты также нуждаются в техническом обслуживании, диагностике и ремонте, а значит необходимы профильные учреждения.

Для России с ее огромными расстояниями гражданский флот представляет важнейшую часть транспортной системы. Сложно себе представить, что бы мы делали в наших условиях без скоростной доставки по воздуху пассажиров и грузов в самые отдаленные труднодоступные районы страны.

Что касается пассажирских авиаперевозок, то российские авиалинии давно и успешно конкурируют со своими зарубежными коллегами. Самый крупный авиатранспортный узел Российской Федерации — это Москва, где на сегодняшний день пассажиров принимает три основных аэропорта — Внуково, Домодедово и Шереметьево. Помимо главных аэропортов, в московском регионе действуют три вспомогательных. Первый из них — Жуковский — носит статус экспериментального, второй — Остафьево — обслуживает бизнес-направления, а третий — Чкаловский — представляет собой военный аэродром, хотя в некоторых случаях также принимает пассажирские и грузовые рейсы. По масштабу совершаемых авиаперелетов после Москвы наиболее крупными «авиаплощадками» гражданского назначения можно назвать Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару, Уфу.

Решение учредить отдельный праздник для профессионалов, задействованных в отрасли гражданской авиации, было продиктовано уважением властей к их непростому и почетному труду. Впервые об этом задумались еще на заре создания российского авиафлота — в 1923 году. В этот год была сформирована соответствующая государственная структура — Совет по гражданской авиации. День его образования — 9 февраля — и стал считаться праздником гражданских пилотов. Окончательно утвердил праздник «День работников гражданской авиации» указ президента Российской Федерации от 2013 года.

Известные имена и исторические даты российской авиации

1904 г. — профессор Жуковский основал первый аэродинамический институт в Кашине Московской области;

1910 г. — в Российской империи основаны две летные школы в составе императорского воздушного флота — в Севастополе и Гатчине. Парк самолетов был укомплектован французскими машинами;

1910 г. — первый полет на российском самолете-биплане, который был создан русским конструктором А. Кудашевым ;

; 1914 г. — создание первых российских самолетов-бипланов — «Святогор» (конструктор В. Слесарев ), «Илья Муромец» и «Русский Витязь» (автор И. Сикорский );

), «Илья Муромец» и «Русский Витязь» (автор ); 1922 г. — создание специального подразделения, занимающегося вопросами авиации в Советской России — Инспекции гражданского флота. Через год подразделение переименовали в Совет по гражданской авиации;

июль 1923 г. — открытие первой внутренней авиалинии, соединившей Москву и Нижний Новгород. Для полета был использован самолет немецкого производства Junkers F13. Московский аэродром, с которого взлетел самолет, располагался на Ходынском поле;

октябрь 1923 г. — был утвержден план развития воздушного сообщения в Советской России на период 1924–1926 гг.;

1923 г. — создана первая авиакомпания для гражданских перевозок — «Добролет»;

1923–1928 гг. — в стране разворачивается масштабная компания по сбору народных средства на строительство авиасудов: за этот период на денежные средства трудящихся было построено более 400 самолетов;

апрель 1928 г. — совершен один из первых международных рейсов Москва — Баку —Тегеран;

ноябрь 1931 г. — открыт один из самых больших на тот момент в мире аэродромов на территории Ходынского поля в Москве;

март 1932 г. — учреждена первая советская авиакомпания «Аэрофлот»;

к 1933 году авиапарк России на 90% состоял из разработок российских авиаконструкторов;

1940 г. — самолет Ли-2 совершает длительный маршрут Москва — Казань — Свердловск — Курган — Омск — Новосибирск — Красноярск. Эта модель самолета становится основной в авиапарке советской компании «Аэрофлот»;

к концу 1950-х годов было организовано авиасообщение со всеми столицами республик Советского Союза;

1960 г. — из Советского Союза выполняются полеты в 22 города за пределами страны;

1960—1970-е гг. — российский воздушный флот укомплектовывают самолетами российского производства различной категории — Ан-24, Ли-2, Ту-134, Ту-154, Ил-86, Як-40 и другими;

1995 г. — начало экспериментальных полетов среднемагистральных самолетов Ту-204 и Ту-214;

1996 г. — созданы Федеральная авиационная служба России и Воздушный кодекс Российской Федерации;

2004 г. — сформирован Департамент государственной политики в области гражданской авиации и Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация);

2017 г. — первый полет пассажирского самолета МС-21.

Как традиционно отмечают День авиации в России?

Как мы уже заметили, в такой большой стране, как Россия, воздушный транспорт играет очень важную роль, занимая особое место в социально-экономической сфере. Праздник всех тех, кто имеет отношение к российской гражданской авиации, отмечается в 2021 году во вторник. 9 февраля капитаны воздушных лайнеров будут обязательно поздравлять пассажиров и своих коллег во время полета.

Особое отношение к празднику характерно для жителей Ульяновской области, ведь она считается родиной гражданской российской авиации, а Ульяновск — ее столицей. Именно в этом городе располагается Институт гражданской авиации, где готовят пилотов и бортпроводников, а также авиастроительный завод. Для всех, кто имеет отношение к гражданскому авиафлоту, в этот день устраивают различные торжества и концерты, а особо отличившихся сотрудников отмечают грамотами и подарками. В стенах института проводятся встречи с ветеранами профессии.

В остальной части России праздник отмечается довольно скромно: во многом это связано с тем, что в нашей стране существует похожая праздничная дата — День воздушного флота. Его и принято отмечать более широко.