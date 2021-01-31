Курс биткоина резко взлетел: что будет дальше

В конце недели курс биткоина подскочил до 38 647 долларов, хотя объективных причин для этого не было. Уже сейчас он дешевеет. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

Резкий рывок вверх

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск изменил описание своего профиля в Twitter на одно слово — bitcoin. Сразу после этого биткоин вырос на 20%, вернувшись к 37 тысячам долларов.

Вероятной причиной этого скачка стало одно слово Маска. В своем профиле он также написал:

«Если взглянуть в прошлое, это было неизбежно».

Курс биткоина

Как отметил Юрий Мазур, в ближайшее время курс биткоина к доллару (BTC/USD), скорее всего, понизится, так как для резкого скачка цены до 38 647 долларов, по данным торгов на бирже CEX.IO от 29 января, не было объективных причин. Он может снизиться до 31 тысячи долларов в краткосрочной перспективе. Когда это произойдет, может начаться консолидация цены вокруг данного уровня до следующего решительного движения. Далее коррекционная динамика продолжится понижением курса BTC/USD ниже 31 тысячи долларов.

«Что касается среднесрочной перспективы, дальнейшее снижение ниже 30 тысяч является наиболее вероятным сценарием развития ценовой динамики BTC/USD. Если говорить о более конкретных ценовых ориентирах, полагаю, что снижение до диапазона 19 тысяч — 20, 5 тысячи является главной целью на первое полугодие 2021 года. В зависимости от того, насколько будет велика волатильность, достижение этой зоны может произойти во втором или третьем квартале 2021 года», — пояснил Юрий Мазур.

По его мнению, данный коридор может послужить отправной точкой для новой волны роста, которая может начаться в третьем–четвертом кварталах 2021 года, так как в ней будут сконцентрированы существенные объемы ликвидности на покупку. В это же время он может служить ориентиром для фиксирования прибыли для тех, кто будет зарабатывать на продаже биткоинов.

Ранее опрошенные Федеральным агентством новостей эксперты рассказали, что разговоры о санкциях в отношении России никуда не делись, но сегодня рынок их оценивает осторожно. С учетом конъюнктуры и имеющихся вводных относительно здоровая цена доллара может составить 76–77 рублей.