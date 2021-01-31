Политолог Попов рассказал, что спасет «Слугу народа» от кризиса

Киев, 31 января. Украинская партия «Слуга народа» из кризиса сможет выйти только после улучшения ситуации с коронавирусом в стране, считает политолог Алексей Попов.

Как считает эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, кризисные тенденции внутри партии ослабнут, когда в стране произойдет оживление экономики. Украина находится сейчас в невыгодном положении, так как ситуация с вакцинацией печальная, говорит Попов. Если заболеваемость не снизится, обстановка в «Слуге народа» будет ухудшаться, убежден эксперт.

«Не может идти речи о возвращении к рейтингам, которые были в 2019 году или в начале прошлого года. Речь идет о стабилизации и отыгрывании каких-то процентных пунктов», — поделился мнением Алексей Попов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в стране. Накануне стало известно, что Украине в феврале поставят 117 тыс. доз вакцины Pfizer.