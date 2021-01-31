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Политолог Попов рассказал, что спасет «Слугу народа» от кризиса

Политолог Попов рассказал, что спасет «Слугу народа» от кризиса

Киев, 31 января. Украинская партия «Слуга народа» из кризиса сможет выйти только после улучшения ситуации с коронавирусом в стране, считает политолог Алексей Попов.

Как считает эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, кризисные тенденции внутри партии ослабнут, когда в стране произойдет оживление экономики. Украина находится сейчас в невыгодном положении, так как ситуация с вакцинацией печальная, говорит Попов. Если заболеваемость не снизится, обстановка в «Слуге народа» будет ухудшаться, убежден эксперт.

«Не может идти речи о возвращении к рейтингам, которые были в 2019 году или в начале прошлого года. Речь идет о стабилизации и отыгрывании каких-то процентных пунктов», — поделился мнением Алексей Попов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в стране. Накануне стало известно, что Украине в феврале поставят 117 тыс. доз вакцины Pfizer.

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