Экс-сторонники Навального призвали россиян не выходить на митинг 31 января

Бывшие сторонники блогера Алексея Навального рассказали россиянам о последствиях участия в несогласованных акциях 31 января. Они выразили возмущение отсутствием предупреждений со стороны организаторов митингов и рекомендовали воздержаться от посещения мероприятий.

Экс-координатор штаба Навального в Саратове Михаил Мурыгин призвал россиян не выходить на митинги 31 января в поддержку главы ФБК (иноагент). В посте в соцсети «ВКонтакте» от 30 января Мурыгин обвинил руководство в умышленном отказе от согласований для обеспечения «красивой картинки для Европы» с «рубиловом» и «беспорядками». Между Россией и Западом проходят жесткие экономические войны, пояснил Мурыгин, США необходимо любой ценой заморозить «Северный поток — 2». Структуры Навального выполняют заказ Запада, участвуя в пропаганде против России.

Мурыгин добавил, что был на хорошем счету в команде Навального, однако его уволили по надуманной причине после расследования, проведенного в рамках работы и согласованного с юристами головного офиса. В настоящее время экс-руководитель штаба Навального имеет долг в 500 тысяч рублей за митинги и оспоренное в суде расследование. Он призывает не верить, что ФБК поможет закрыть штрафы рядовых участников уличных акций.

Экс-руководитель штаба Навального в Калининграде Александр Черников накануне акций 23 января также призывал россиян воздержаться от посещения митингов. В выложенном в Сеть видео экс-координатор рассказал, что уволился на следующий день после прилета Навального в Россию в связи с отказом руководства от согласования уличных акций.

«Кто будет отвечать за людей, которые получат какие-то административки, возможно, сядут? За молодежь, которая выйдет на эти несогласованные митинги? Мне было непонятно. Поэтому я отказался участвовать в этом беспределе», — пояснил Черников.

Накануне несогласованных митингов 23 января руководителя лишился Нижегородский штаб Навального. Дмитрий Силивончик покинул должность после двух лет работы на посту, пообещав «бороться за будущее» в другой роли.

Несогласие с методами структур Навального высказывали также экс-участники акций ФБК. Бежавший в Литву фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин указал на нежелание организаторов предупреждать о последствиях участия в незаконных уличных акциях.

Губайдулин бросил бутылку в полицейского на митинге, в результате было заведено уголовное дело по ч.1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти»). По словам активиста, он действовал импульсивно и не был ознакомлен с последствиями нападения на сотрудника полиции. В настоящее время, отмечает Губайдулин, в ФБК по-прежнему не сообщают участникам акций о проблемах, которые их ожидают в связи с выходом на акции фонда.