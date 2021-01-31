Политолог назвал шесть причин, почему Украина не войдет в состав ЕС

Киев, 31 января. Европа фактически оставила попытки включить Украину в евроинтеграцию. Это может говорить об изменении вектора отношений Киева и Брюсселя, считает политолог Андрей Головачев.

Одна из ключевых причин — непонимание реальных масштабов экономических проблем страны. Он видит минимум шесть причин для этого.

«Спасение украинской экономики потребует огромных инвестиций со стороны Европы и широкомасштабной помощи по всем направлениям. Экономика Украины после разрыва всех отношений с Россией действительно развалилась», — называет одну из основных причин эксперт.

Он также отмечает коррумпированность местных элит, крайне низкий уровень политической культуры общества и гуманитарный раскол. Еще один причина камень преткновения — доминирование так называемой крестьянской традиционной нравственности, которая «чужда европейской концепции прав человека».

Однако главной проблемой для вхождения Украины в Евросоюз Головачев считает нежелание Брюсселя ссориться с Москвой. На это все накладываются шаткие позиции президента Украины Владимира Зеленского. ФАН рассказывал ранее о возможности объявления ему импичмента.