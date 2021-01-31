Гоблин объяснил малочисленность митингов на Дальнем Востоке и в Сибири

Две трети участников несанкционированных митингов безразлично относятся к Алексею Навальному, по всей стране у него всего несколько тысяч сторонников. Об этом в комментарии ФАН заявил писатель, видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Несанкционированные митинги 31 января в поддержку Навального не оправдывают ожиданий его штаба. В этот раз в них принимают участие в десятки раз меньше людей, чем неделю назад. На Дальнем Востоке и в Сибири незаконная акция и вовсе провалилась. В Хабаровском крае на митинг вышли всего 118 протестующих, и 60 — во Владивостоке. Это практически в десять раз меньше, чем 23 января. В Благовещенске на несогласованный митинг вообще никто не пришел: утром на улице можно было увидеть только экипажи полиции и снегоуборочную технику. Жители Сибири также предпочли остаться сегодня дома. В Новосибирске на акцию явились 700 человек, в Иркутске — 800, а в Красноярске — всего 200 протестующих. В Томске энтузиазм на протесты также сошел на нет — здесь на митинг не пришел никто. Даже оппозиция признает свою неудачу.

Дмитрий «Гоблин» Пучков считает, что малочисленные митинги — это закономерно, ведь ничего заслуживающего большого интереса в происходящем 31 января нет.

«Ничего нового. Пример Белоруссии перед глазами, когда каждые выходные надо было устраивать что-то похожее с одними и теми же персонажами. Сколько народу вышло 31 января, пока сказать трудно. В прошлый раз, по информации с мест, две трети участников вышли просто так — не будучи кем-то и чем-то недовольными. Навальный им глубоко по барабану. Если треть — поклонники Навального, то это очень и очень немного: тысяч десять по всей стране, не больше», — сказал он.

Гоблин уверен, что на повторные митинги будет выходить все меньше участников, ведь у людей нет никакого смысла поддерживать провокационного уголовника.

«Чем будет дальше? Будет выходить все меньше людей, это железно. Да и зачем туда ходить? Чтобы покричать «Освободите Алешу»? Но их Алеша — уголовный преступник, дважды осужденный нашим судом. Как-то странно за него выступать. Они вроде бы за демократию, а сами пытаются оказывать давление на суд. Все эти сборища — именно попытка давления на суд», — объяснил Пучков.

Писатель припомнил, что митинги недельной давности привнесли только хаос, а всех отъявленных хулиганов, как бы они ни прятались, сотрудники правоохранительных органов сумели вычислить.

«А потом наступает ответственность за все это: 23-го «успешно» попрыгали, сломали технику, чуть не выбили человеку глаз, избили парня, который пришел с плакатиком против Навального. Короче, «прекрасно» себя показали. А затем, поскольку полиция хорошо оснащена специальной аппаратурой, всех нашли, начиная от Москвы и заканчивая Псковской областью», — сказал он.

Пучков предостерег юных митингующих. Он разъяснил, что участие в сомнительных мероприятиях разительно скажется на их будущее. Блогер также посоветовал родителям более внимательно относиться к своим несовершеннолетним детям.

«Так что всех вас, юные любители Навального, посчитают, учтут, а как это отразится на вашем будущем, пока сказать трудно. Но про работу в государственных учреждениях можно забыть сразу — никуда вас не возьмут. А родителям посоветовал бы побольше общаться со своими детьми и вправлять им мозги на место, чтобы дети думали, как их действия отразятся на их дальнейшей судьбе», — подчеркнул Дмитрий Пучков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о провале несанкционированных мероприятий 31 января в поддержку Алексея Навального во многих городах России.