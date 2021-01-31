Мирный житель Донбасса пострадал в результате массированного обстрела ВСУ

Донецк, 31 января. Представители Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили об обстреле поселка Александровка.

В результате обстрела один мирный житель был ранен.

Согласно сообщению, вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированный огонь в направлении юго-западных окраин Донецка.

«По предварительным данным, ранен мирный житель населенного пункта Александровка», — сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, Народная милиция Донецкой Народной Республики рассказала о сбитом украинском беспилотнике, который направлялся к западным окраинам Донецка.