Депутаты Госдумы предложили внести изменения в пенсионную систему

Москва, 31 января. Власти должны пойти против интересов некоммерческих пенсионных фондов (НПФ), чтобы защитить пенсионные накопления россиян. Об этом заявили депутаты партии «Справедливая Россия».

По мнению парламентариев, если государство не готово отказаться от фондов и вернуться к солидарной пенсионной системе, необходимо отменить правило пяти лет, по которому граждане лишаются доходов от инвестирования пенсионных накоплений. Это позволит закрыть лазейку для мошенников из НПФ, уверен глава партии Сергей Миронов.

Он считает несправедливым предложение Минтруда обязать фонды восстанавливать финансовые потери россиян. Прежде всего, воспользоваться правом возвратить доходы от своих пенсионных накоплений может небольшое количество граждан, так как это долгий процесс.

Более того, многие жители страны недостаточно разбираются в вопросах права и финансов, чтобы выявить, где и на какую сумму их могли обмануть, подчеркнул депутат.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин распорядился проиндексировать федеральные социальные пособия. О подписании данного постановления главы кабмина сообщила пресс-служба правительства. Согласно документу, социальные выплаты для российских граждан будут увеличены на 4,9% с 1 февраля 2021 года.