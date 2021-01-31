Бывший депутат Рады объяснил, при каком условии Донбасс войдет в состав России

Киев, 31 января. Республики Донбасса присоединятся к Российской Федерации в случае обострения конфликта с Украиной или при условии, что РФ почувствует в этом необходимость.

Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Украины и спикер парламента Новороссии Олег Царев. По его словам, жители ДНР и ЛНР «устали от разговоров» и видят себя только в составе России.

«Если это станет остро необходимо самой России, как в случае с Крымом. С другой стороны, это возможно при резком обострении на фронте под влиянием британцев», — объяснил политик.

Кроме того, Царев добавил, что в республиках крайне низкие зарплаты, а цены почти как в Москве. Он отметил, что нет работы и люди уезжают либо на Украину, либо в Россию.

Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что бывший президент Украины Леонид Кравчук является апологетом националистической агрессии, поскольку призвал Запад усилить санкции против Российской Федерации. По его словам, Киев нарушает все соглашения и договоренности.