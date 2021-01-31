Украинский регулятор снизил тарифы на распределение газа для операторов

Киев, 31 января. Национальная комиссия Украины снизила максимальный тариф на распределение газа до 1,79 гривны за кубометр для 13 операторов.

Изменение тарифов коснется предприятий «Гадячгаз», «Закарпатгаз», «Ивано-Франковскгаз», «Лубныгаз», «Мелитопольгаз», «Николаевгаз», «Полтавагаз», «Тернопольгаз», «Тысменицагаз», «Уманьгаз», «Харьковгаз», «Черновцыгаз», «Газовик»

«В рамках этого решения предельный тариф для всех газораспределительных предприятий составляет 1,79 гривны за один кубометр в месяц объема заказанной мощности для каждого потребителя без НДС», — заявила представитель регулятора Оксана Кривенко по итогам заседания, трансляция которого велась на YouTube.

В 2020 году власти Украины приняли решение о рыночном регулировании рынка газа. Теперь украинцы смогут самостоятельно выбирать поставщика сырья. На данный момент операторы продают населению природный ресурс по цене от 6,99 гривны до 10 гривен за кубометр. С нового года тарифы за газ для граждан значительно выросли, а льготы на первые 100 кВт электроэнергии были отменены.

На фоне повышения тарифов ЖКУ на Украине начались протесты. После этого Киев решил временно заморозить рост цен на газ для населения. Однако, как отмечают эксперты, так или иначе украинцам придется привыкнуть к высокой стоимости услуг ЖКХ.

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко ранее заявил, что гражданам будет сложно заплатить по счетам за коммунальные услуги в феврале. Он объяснил это тем, что правительственные меры по регулированию стоимости газа для населения начнут действовать только в следующем месяце. Следовательно, в квитанциях снижение тарифов отразится лишь в марте.