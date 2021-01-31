Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

День памяти «героев Крут» на Украине ознаменовался новым шоу националистов

День памяти «героев Крут» на Украине ознаменовался новым шоу националистов

Мероприятия в честь 103-й годовщины битвы под Крутами (региональный бой между подразделениями Красной армии и добровольцами УНР в январе 1918 года. — Прим. ФАН), прошедшие накануне в Черниговской области, в очередной раз продемонстрировали неспособность современных организаторов торжеств даже частично окунуть зрителей в историю Украины. На сей раз хозяевами «праздника» фактически стали «ветераны АТО в Донбассе» и активисты новых националистических группировок. Подробности — в репортаже корреспондента ФАН.

Сама идея проведения действа на территории сегодняшней железнодорожной станции Круты, расположенной в 30 километрах от Нежина, еще несколько дней назад была под вопросом. Сначала представители местной администрации посетовали на недостаточность финансирования подобного «праздника» со стороны официального Киева. Затем свои претензии предъявили медики: в условиях коронавируса относительно небольшой населенный пункт явно не сможет приять у себя «тысячи патриотов». Впрочем, возникшая проблема была решена сама собой — президент Украины Владимир Зеленский призвал упомянутых «патриотов» почтить память «героев Крут» в домашней обстановке, а сам возложил цветы к соответствующему монументу в Киеве.

День памяти «героев Крут» на Украине ознаменовался новым шоу националистов

В итоге 29 января 2021 года в Крутах (село Памятное, Черниговская область) в общей сложности собрались не более 300 человек, как минимум сто из которых имели смутное представление о реальных исторических событиях.

«Очень давно русские убили здесь наших мальчишек, которые были моего возраста», — авторитетно заявил некий житель Бахмача десятилетний Мыколка, член одной из детских казацких организаций.

Мыколка категорически отказался именоваться Николаем и принимать во внимание тот факт, что в 1918 году войскам красноармейцев во главе с Рейнгольдом Берзиньшем и Михаилом Муравьевым под теми же Бахмачем и Нежином противостояли исключительно «отряды самообороны УНР», а средний возраст таких добровольцев составлял 20 лет. Вдаваться в дела давно минувших дней не пожелали даже участники реконструкции указанной битвы.

«Наша задача сейчас — не допустить агрессии со стороны России, как это было в позапрошлом веке, — вещал студент Юрий, одетый в форму хорунжего петлюровских соединений. — Больше никаких Муравьевых-Апостолов с их москальскими янычарами на нашей земле не будет!»

День памяти «героев Крут» на Украине ознаменовался новым шоу националистов

Юрия явно не смущает ни тот факт, что Сергей Иванович Муравьев-Апостол был декабристом, ни то обстоятельство, что в составе бригад Михаила Артемьевича Муравьева преобладали этнические украинцы, ни даже данность о том, что битва под Крутами имела место в XX, а не в XIX веке.

Общую картину попытался исправить активист крайне правой организации «Центурия» (ответвление запрещенной в Российской Федерации группировки «Национальные дружины»). Представившийся как «просто Игорь», активист действительно продемонстрировал собственные неплохие познания в истории, отметив буквально следующее:

«По одной из версий, а я ее тоже придерживаюсь, «необстрелянным парням» (речь идет о бойцах УНР. — Прим. ФАН), которые не знали военного дела, просто сказали, что нужно отступать. Они этого не знали, поскольку не обучались военному делу. Не знали, что есть такой маневр, как отступление. Но в национальном пантеоне героев [они] займут достойное место».

Здесь же Игорь переключился на реалии современной Украины.

«Думаю, в условиях войны (речь идет о боевых действиях в Донбассе. — Прим. ФАН), пока наши военные обороняют страну на Востоке, каждый день у нас является героическим!»

Далее он вкратце рассказал о действиях «Центурии», претендующей на серьезную силу в украинском националистическом социуме. Следует особенно отметить, что между собой активисты «Центурии» общались в основном по-русски.

День памяти «героев Крут» на Украине ознаменовался новым шоу националистов

Дальше — больше. Так называемые общественные гиды из числа «патриотической молодежи» провели для всех желающих экскурсию по… «вагонам защитников Донбасса». Ранее под соответствующую экспозицию переоборудовали штабные вагоны лидера УНР Симона Петлюры.

«Лично мне и нашему руководству кажется, что говорить о войне против сегодняшней Москвы намного важнее, чем рассказывать о давних битвах с кремлевским агрессором, — резюмирует экскурсовод Анна из Киева и требует от посетителей обратить внимание на «коллекцию» использованных боеприпасов, якобы обнаруженных недавно на территории Донбасса. — Россияне применяют против нас запрещенное Конвенцией ООН оружие, в этом вы можете убедиться сами», — говорит Анна.

При этом в просьбе указать хотя бы на один «запрещенный» экземпляр и на российскую маркировку хотя бы одного из них экскурсовод отказывает.

«И так все ясно», — утверждает она.

По всей видимости, в данном случае все ясно и местной жительнице Софии Ревтюх. Женщина, которой уже далеко за 80, рассуждает как об истории, так и реалиях Украины.

«Раньше сюда люди боялись ходить, а теперь это уже празднество. Они (украинские СМИ. — Прим. ФАН) по радио передавали всю ночь. Этот тут [убили] бедных молоденьких парней, по шестнадцать-восемнадцать лет им было. Все по радио передавали. Но главное, чтобы войны не было. А что делать, если передают, что Путин все себе заберет».

И тут же бабушка София фактически наносит националистической пропаганде удар:

«Нас ограбили. Раньше на книжке деньги были. Я ездила в Москву торговать картошкой. А потом Союз развалился, наши деньги пропали, а он… нашими деньгами пользуется».

На вопрос, кто именно пользуется этими деньгами, Ревтюх дипломатично промолчала.

День памяти «героев Крут» на Украине ознаменовался новым шоу националистов

День памяти «героев Крут» продолжился традиционной литургией, которую провели представители раскольнической Православной церкви Украины (УПЦ), а также показательным автоматным залпом, произведенным военнослужащими ВСУ в часть павших героев. При этом присутствующие скандировали, помимо традиционных лозунгов «Слава Украине!», «Слав нации!» и «Украина — прежде всего», еще и речевки «Вернем Крым и Донбасс!» и «Бей москалей!».

Независимые эксперты прошедшее мероприятие подвергли критике.

«Это стало очередным шоу националистов, пожелавших засветиться перед телекамерами и напомнить о себе в наше непростое время, — сказал корреспонденту ФАН краевед из Черниговской области Валерий Радченко. — Сегодня в Крутах прославляют ветеранов АТО и разного рода боевиков, забывая, что изначально здешние памятные мероприятия были призваны примирить украинское общество».

Новости партнеров