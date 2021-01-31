День памяти «героев Крут» на Украине ознаменовался новым шоу националистов

Мероприятия в честь 103-й годовщины битвы под Крутами (региональный бой между подразделениями Красной армии и добровольцами УНР в январе 1918 года. — Прим. ФАН), прошедшие накануне в Черниговской области, в очередной раз продемонстрировали неспособность современных организаторов торжеств даже частично окунуть зрителей в историю Украины. На сей раз хозяевами «праздника» фактически стали «ветераны АТО в Донбассе» и активисты новых националистических группировок. Подробности — в репортаже корреспондента ФАН.

Сама идея проведения действа на территории сегодняшней железнодорожной станции Круты, расположенной в 30 километрах от Нежина, еще несколько дней назад была под вопросом. Сначала представители местной администрации посетовали на недостаточность финансирования подобного «праздника» со стороны официального Киева. Затем свои претензии предъявили медики: в условиях коронавируса относительно небольшой населенный пункт явно не сможет приять у себя «тысячи патриотов». Впрочем, возникшая проблема была решена сама собой — президент Украины Владимир Зеленский призвал упомянутых «патриотов» почтить память «героев Крут» в домашней обстановке, а сам возложил цветы к соответствующему монументу в Киеве.

В итоге 29 января 2021 года в Крутах (село Памятное, Черниговская область) в общей сложности собрались не более 300 человек, как минимум сто из которых имели смутное представление о реальных исторических событиях.

«Очень давно русские убили здесь наших мальчишек, которые были моего возраста», — авторитетно заявил некий житель Бахмача десятилетний Мыколка, член одной из детских казацких организаций.

Мыколка категорически отказался именоваться Николаем и принимать во внимание тот факт, что в 1918 году войскам красноармейцев во главе с Рейнгольдом Берзиньшем и Михаилом Муравьевым под теми же Бахмачем и Нежином противостояли исключительно «отряды самообороны УНР», а средний возраст таких добровольцев составлял 20 лет. Вдаваться в дела давно минувших дней не пожелали даже участники реконструкции указанной битвы.

«Наша задача сейчас — не допустить агрессии со стороны России, как это было в позапрошлом веке, — вещал студент Юрий, одетый в форму хорунжего петлюровских соединений. — Больше никаких Муравьевых-Апостолов с их москальскими янычарами на нашей земле не будет!»

Юрия явно не смущает ни тот факт, что Сергей Иванович Муравьев-Апостол был декабристом, ни то обстоятельство, что в составе бригад Михаила Артемьевича Муравьева преобладали этнические украинцы, ни даже данность о том, что битва под Крутами имела место в XX, а не в XIX веке.

Общую картину попытался исправить активист крайне правой организации «Центурия» (ответвление запрещенной в Российской Федерации группировки «Национальные дружины»). Представившийся как «просто Игорь», активист действительно продемонстрировал собственные неплохие познания в истории, отметив буквально следующее:

«По одной из версий, а я ее тоже придерживаюсь, «необстрелянным парням» (речь идет о бойцах УНР. — Прим. ФАН), которые не знали военного дела, просто сказали, что нужно отступать. Они этого не знали, поскольку не обучались военному делу. Не знали, что есть такой маневр, как отступление. Но в национальном пантеоне героев [они] займут достойное место».

Здесь же Игорь переключился на реалии современной Украины.

«Думаю, в условиях войны (речь идет о боевых действиях в Донбассе. — Прим. ФАН), пока наши военные обороняют страну на Востоке, каждый день у нас является героическим!»

Далее он вкратце рассказал о действиях «Центурии», претендующей на серьезную силу в украинском националистическом социуме. Следует особенно отметить, что между собой активисты «Центурии» общались в основном по-русски.

Дальше — больше. Так называемые общественные гиды из числа «патриотической молодежи» провели для всех желающих экскурсию по… «вагонам защитников Донбасса». Ранее под соответствующую экспозицию переоборудовали штабные вагоны лидера УНР Симона Петлюры.

«Лично мне и нашему руководству кажется, что говорить о войне против сегодняшней Москвы намного важнее, чем рассказывать о давних битвах с кремлевским агрессором, — резюмирует экскурсовод Анна из Киева и требует от посетителей обратить внимание на «коллекцию» использованных боеприпасов, якобы обнаруженных недавно на территории Донбасса. — Россияне применяют против нас запрещенное Конвенцией ООН оружие, в этом вы можете убедиться сами», — говорит Анна.

При этом в просьбе указать хотя бы на один «запрещенный» экземпляр и на российскую маркировку хотя бы одного из них экскурсовод отказывает.

«И так все ясно», — утверждает она.

По всей видимости, в данном случае все ясно и местной жительнице Софии Ревтюх. Женщина, которой уже далеко за 80, рассуждает как об истории, так и реалиях Украины.

«Раньше сюда люди боялись ходить, а теперь это уже празднество. Они (украинские СМИ. — Прим. ФАН) по радио передавали всю ночь. Этот тут [убили] бедных молоденьких парней, по шестнадцать-восемнадцать лет им было. Все по радио передавали. Но главное, чтобы войны не было. А что делать, если передают, что Путин все себе заберет».

И тут же бабушка София фактически наносит националистической пропаганде удар:

«Нас ограбили. Раньше на книжке деньги были. Я ездила в Москву торговать картошкой. А потом Союз развалился, наши деньги пропали, а он… нашими деньгами пользуется».

На вопрос, кто именно пользуется этими деньгами, Ревтюх дипломатично промолчала.

День памяти «героев Крут» продолжился традиционной литургией, которую провели представители раскольнической Православной церкви Украины (УПЦ), а также показательным автоматным залпом, произведенным военнослужащими ВСУ в часть павших героев. При этом присутствующие скандировали, помимо традиционных лозунгов «Слава Украине!», «Слав нации!» и «Украина — прежде всего», еще и речевки «Вернем Крым и Донбасс!» и «Бей москалей!».

Независимые эксперты прошедшее мероприятие подвергли критике.