Жители Томска остались дома в день проведения незаконных митингов

Томск, 31 января. Несогласованная акция в поддержку блогера Алексея Навального в Томске провалилась. Жители города не вышли на улицы ради основателя признанного иноагентом ФБК.

Сторонники Навального призвали людей выйти на незаконный митинг 31 января, несмотря на последствия для участников акции, которая прошла 23 числа в нескольких городах России. Но на этот раз энтузиазма у людей гораздо меньше.

Малочисленным стал и митинг во Владивостоке, где на площади собрались десять человек. Мероприятия являются несогласованными в связи с ограничениями, введенными в условиях пандемии коронавируса. МВД и власти не раз предупреждали об ответственности за организацию и посещение несанкционированных акций.

СК РФ ранее возбудил уголовное дело из-за вовлечения детей к участию в несанкционированных митингах. Подобные призывы распространялись через соцсети Facebook, Twitter и Instagram.