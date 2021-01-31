Макрон назвал ошибкой выход Великобритании из состава Европейского союза

Париж, 31 января. Голосование по Brexit было основано на большом количестве обмана, что усложнило отношения с Великобританией во многих сферах, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Борис Джонсон со своими коллегами должны определиться со своими ближайшими союзниками. Лондон не может быть одновременно лучшим другом для США, ЕС и Сингапура. Великобритания должна выбрать свою модель. По словам Макрона, правительство Британии рискует встретиться с проблемами в юридических правилах с европейскими странами и доступе к рынкам Европейского Союза. Об этом президент Франции рассказал в интервью изданию Guardian.

Франция и США договорились объединиться в борьбе с пандемией коронавируса нового типа. Об этом в телефонном разговоре договорились французский президент Эммануэль Макрон и избранный лидер США Джо Байден. Они готовы помогать наиболее пострадавшим от пандемии странам.

Власти Великобритании понизили в дипломатическом статусе посла ЕС. Представитель ЕС теперь не имеет право вручить королеве верительные грамоты. Это произошло перед назначением в Великобритании нового посла ЕС, который приступит к работе с 1 февраля. Об этом пишет Infox.