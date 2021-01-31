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Макрон назвал ошибкой выход Великобритании из состава Европейского союза

Макрон назвал ошибкой выход Великобритании из состава Европейского союза

Париж, 31 января. Голосование по Brexit было основано на большом количестве обмана, что усложнило отношения с Великобританией во многих сферах, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Борис Джонсон со своими коллегами должны определиться со своими ближайшими союзниками. Лондон не может быть одновременно лучшим другом для США, ЕС и Сингапура. Великобритания должна выбрать свою модель. По словам Макрона, правительство Британии рискует встретиться с проблемами в юридических правилах с европейскими странами и доступе к рынкам Европейского Союза. Об этом президент Франции рассказал в интервью изданию Guardian.

Франция и США договорились объединиться в борьбе с пандемией коронавируса нового типа. Об этом в телефонном разговоре договорились французский президент Эммануэль Макрон и избранный лидер США Джо Байден. Они готовы помогать наиболее пострадавшим от пандемии странам.

Власти Великобритании понизили в дипломатическом статусе посла ЕС. Представитель ЕС теперь не имеет право вручить королеве верительные грамоты. Это произошло перед назначением в Великобритании нового посла ЕС, который приступит к работе с 1 февраля. Об этом пишет Infox.

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