Столкновения произошли на митингах секс-меньшинств во Франции

Париж, 31 января. Несколько тысяч человек участвовали во Франции в митингах за и против законопроекта, который должен разрешить лесбийским парам зачинать детей. Об этом сообщает France 24.

Наиболее крупные митинги прошли на западе страны в Анже, где количество сторонников и противников закона оказалось примерно одинаковым. Между демонстрантами произошли легкие столкновения, два человека были арестованы, сообщили местные власти.

Наиболее серьезные столкновения произошли в столице Бретани Ренне. Пытаясь защитить санкционированную демонстрацию полиция применила слезоточивый газ и водометы.

«Впервые в Ренне произошла такая вспышка насилия против нас», — заявил представитель организовавшей акцию группы Manif pour tous («Протест для всех») Юбер де Миньер.

Причиной столкновений стал предложенный правительством закон о биоэтике. Инициатива призвана сделать зачатие с медицинской помощью доступным для всех женщин. Законопроект французские парламентарии планируют рассмотреть во втором чтении 2 февраля. В воскресенье, 31 января, движение Manif pour Tous планирует провести демонстрацию перед зданием министерства здравоохранения в Париже.

Накануне протестующие парижане начали закидывать правоохранителей различными предметами. Акция протеста проходила на площади Республики во французской столице. Протестующие вышли на улицы на фоне принятия закона «О глобальной безопасности».