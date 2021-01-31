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Вакцина Pfizer не уберегла от коронавируса конгрессмена США

Вакцина Pfizer не уберегла от коронавируса конгрессмена США

Вашингтон, 31 января. Конгрессмен из штата Массачусетс Стивен Линч получил положительный результат теста на COVID-19 через несколько недель после второй (из двух) дозы вакцины от коронавируса от Pfizer, сообщает Fox News.

По данным телеканала, у конгрессмена нет симптомов. Линч «чувствует себя хорошо», но остается на карантине и на следующей неделе будет голосовать в Конгрессе через доверенных лиц. В четверг о положительном результате теста на коронавирус также объявила член делегации от штата Массачусетс, представитель Демократической партии Лори Трахан.

Ранее Агентство по лекарствам и медицинским средствам Сербии отчиталось о количестве побочных эффектов в рамках вакцинации от коронавирусной инфекции. Больше половины осложнений возникали после применения вакцины американо-германского производства Pfizer/BioNTech.

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