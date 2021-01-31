Вакцина Pfizer не уберегла от коронавируса конгрессмена США

Вашингтон, 31 января. Конгрессмен из штата Массачусетс Стивен Линч получил положительный результат теста на COVID-19 через несколько недель после второй (из двух) дозы вакцины от коронавируса от Pfizer, сообщает Fox News.

По данным телеканала, у конгрессмена нет симптомов. Линч «чувствует себя хорошо», но остается на карантине и на следующей неделе будет голосовать в Конгрессе через доверенных лиц. В четверг о положительном результате теста на коронавирус также объявила член делегации от штата Массачусетс, представитель Демократической партии Лори Трахан.

Ранее Агентство по лекарствам и медицинским средствам Сербии отчиталось о количестве побочных эффектов в рамках вакцинации от коронавирусной инфекции. Больше половины осложнений возникали после применения вакцины американо-германского производства Pfizer/BioNTech.