Ретроградный Меркурий 2021



Пожалуй, не найдется ни одного человека, кто хоть раз не слышал фразу «ретроградный Меркурий». Обычно все свои беды люди списывают именно на этот астрологический период. Но что на самом деле обозначает ретроградное движение этой планеты? Профессиональный астролог Инна Любимова рассказывает, стоит ли перекладывать ответственность за произошедшие события на небесные тела и как подготовить себя к непростому времени.

Ретроградный Меркурий давно стал словом «нарицательным». Затопили соседи, заглохла машина, поругались с начальником – все неприятности принято считать проделками планеты. На самом же деле ретроградное движение Меркурия – не повод для шуток. Если накалять обстановку и не подготовиться к этому периоду заблаговременно, можно наткнуться на серьезные неприятности.

Что означает период ретроградного Меркурия?

Все небесные тела обладают определенной скоростью, у каждого из них она своя, поэтому планеты совершают полный оборот вокруг Солнца за разное время. В определенный момент нам, жителям Земли, кажется, что планеты движутся медленнее Земли и идут в обратную сторону. В реальности ни о каком «обратном» движении речи не идет – планеты продолжают свое движение, но уже с другой скоростью относительно других планет. В астрологии подобное явление называется «ретроградностью». Периоды, когда планета замедляет свой ход, сильно влияют на жизнь людей. В случае с ретроградным Меркурием, дела будут складываться не лучшим образом в сферах, за которые отвечает эта планета. Возникнут трудности с коммуникацией, выражением собственных мыслей, учебным процессом, будут срываться переговоры, поездки и оформление документов. Вам будет сложно запоминать и усваивать новую информацию, включаться в работу, решать спорные вопросы мирным путем.

Ближайший период ретроградного Меркурия ожидается 30.01 в 18:51 и закончится лишь 22.02 в 06:12, однако шлейф будет тянуться вплоть до 13.03.

На что стоит обратить внимание в это время?

В период ретроградного движения Меркурия не рекомендуется начинать никакие новые дела и запускать проекты, так как результат может не оправдать ожиданий. В этот период возникает много препятствий, выходят на поверхность «подводные камни», а порой обнародуются неприятные обстоятельства, о которых ранее было неизвестно. Наконец, вы просто можете передумать начинать новое дело. Необходимо сфокусироваться на текущих вопросах и задачах.

Не рекомендуется приобретать и продавать технику, автомобили, недвижимость – одним словом, никаких крупных вложений. С поездками лучше тоже повременить. В этот период высока вероятность, что рейсы будут срываться, багаж потеряется, а номер в гостинице разочарует.

Если вы запланировали в этом году связаться себя узами брака, назначьте регистрацию и торжество либо до, либо после ретроградного Меркурия, иначе все ваши планы могут сорваться.

Не оправдают надежд и языковые курсы. Вы не сможете эффективно воспринимать новую информацию и, скорей всего, быстро забудете пройденный материал.

Какие есть положительные моменты у данного периода?

Главный плюс ретроградного Меркурия – это хорошая возможность вернуться к незавершенным делам, поразмышлять и проанализировать все, что произошло с вами за последнее время. В этот период вы можете сильно переосмыслить свою жизнь, найти новые векторы развития, задуматься о других целях. Можно сказать, что период ретроградности планеты дан нам для того, чтобы могли сделать паузу, отдохнуть и продолжить путь с новыми силами.

Вы можете провести время с пользой: заняться ремонтом квартиры, избавиться от всего лишнего в жизни и завершить начатые дела.

Более того, во время ретроградного Меркурия наступают «дни гениальных идей» — время, когда вас будет посещать вдохновение. Вы будете находить нестандартные решения вопросов и генерировать интересные задумки для будущих проектов. Обязательно держите под рукой ручку и блокнот, чтобы записать все свои идеи, а потом реализовать их на деле.

Ближайшие дни гениальных идей — 30.01 с 03:07 до 18:51, 21.02 с 03:52 до 22.02 06:12.