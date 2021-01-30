Дрель – один из самых древних инструментов, созданных человеком. Даже каменные топоры и скребки наших предков уже имели высверленные круглые отверстия в основании для соединения с рукояткой. Первые дрели работали на мускульной силе и выглядели как стержень со специальной резьбой. Мастера Древнего Египта уже имели в своём арсенале более совершенные сверлильные инструменты – лучковые дрели и коловороты. Стоит ли удивляться, что с появлением электричества и развитием инженерной мысли дрели стали ещё сильнее отличаться от своих предшественников по своему качеству и техническим характеристикам и заняли почетное место едва ли не в каждом доме. Исследуем рынок этих популярных инструментов и выясняем, какую дрель выбрать для дома, вместе с журналистом ФАН.

Что можно делать дома с помощью дрели и в чем её отличие от перфоратора и шуруповерта?

Дрель неспроста имеет славу самого продаваемого бытового аппарата, ведь с ее помощью можно делать много полезных в хозяйстве вещей. Например, ремонтировать мебель, высверливать отверстия в стене для полочек, светильников, картин, завинчивать крепежи, нарезать резьбу, шлифовать поверхности. Некоторые бренды предлагают особые насадки для сверла, благодаря которым дрель можно использовать в качестве лобзика, рубанка, фрезера. Ни один квартирный или дачный ремонт не обходится без участия столь многофункционального инструмента. Сверление необходимо при монтажных и столярных работах. Основное же назначение дрели – делать углубления или отверстия в различных поверхностях.

Сравнивая дрель с шуруповертом, нужно отметить, что дрель имеет более мощный, по сравнению с этим инструментом, движок, а также более крупный корпус. Дрель справляется с более твердым материалом и отверстия получатся больше. Что же касается пары «дрель-перфоратор», то в ней мощнее будет именно перфоратор, хотя некоторые модели дрели позволяют работать с прочным бетоном и также наделены некоторыми «перфораторными» функциями. Кроме того, на рынке инструментов сегодня очень популярны так называемые «ударные дрели», однако, при всем желании, полностью заменить перфоратор такая дрель не сможет. Ударный механизм перфоратора имеет более массивный боек, создающий толчок, тогда как в дрели этот механизм представляет собой пару храповых шестеренок, одна из которых смещается по оси вперед и назад и создает ударную силу. Для сверления особо прочных поверхностей в течение длительного времени лучше использовать перфоратор.

Какие бывают виды дрелей?

Классификации дрелей не так просты, как может показаться. Прежде всего данный инструмент может быть «профессионального» и «любительского» классов. Отличаются они сложностью выполняемых функций и, что самое главное – мощностью. Нужно иметь это в виду, поскольку мощный инструмент требует соответствующих энергозатрат и специального ухода. Поэтому если вы не собираетесь работать с дрелью круглосуточно в промышленных масштабах, то ваш выбор очевиден – дрель для домашнего использования. Надежный бытовой вариант, который вы будете использовать не 6 часов в день, а примерно 5-6 часов в год.

Бытовые дрели – это младшие братья профессиональных инструментов, появились они гораздо позже, чем их «родственники». Дрели, которые использовались в производственных цехах, сначала работали на паровых двигателях, а позже обзавелись электромоторами. В конце XIX был создан прообраз современного компактного «сверлильного аппарата» из достаточно прочного износостойкого материала. С тех пор известные мировые бренды соревнуются друг с другом, выводя на рынок все более эргономичные, мощные и функциональные дрели.

Рассмотрим подробнее, в чем состоит отличие дрелей с совмещенными функциями, таких как, дрель-шуруповерт, дрель-перфоратор, дрель-миксер, дрель угловая для труднодоступных мест, алмазная дрель.

Дрель-шуруповерт незаменима как для сверления, так и для работы с крепежами. Настройки инструмента позволяют работать с древесиной, листовым металлом, гипсокартоном и пластиком. Дрель с функциями перфоратора может двигаться вперед-назад, ударом углубляя отверстия в поверхности материала. Такая дрель справится с очень твердым материалом, но полностью не заменит перфоратор из-за своих технических особенностей. У дрели-перфоратора ход сверла короче, чем у перфоратора и энергия удара несколько меньше. Дрель-миксер способна не только создавать отверстия, но и перемешивать сухие строительные смеси, благодаря высокому крутящему моменту, поэтому для полноценного ремонта такой помощник незаменим. Конструкция корпуса угловой дрели вместе с «коробкой передач» позволяет крутящему моменту функционировать под углом 30 и 90 градусов по отношению к основной оси. Бытовую разновидность такой дрели часто используют при сборке мебели либо укладке плинтусов.

Алмазная дрель по своим характеристикам приближается к классу профессиональных. Она имеет насадку, с помощью которой можно делать отверстия большого диаметра, брать пробы бетона и асфальта, прокладывать инженерные конструкции – например, кабель-канал и дренаж.

Ударная и безударная модели дрелей отличаются друг от друга наличием ударной функции. Ударная дрель оснащена специальным ударным механизмом, позволяющим двигаться вперед и назад. Эта функция делает дрель более мощной и применимой при обработке бетона и каменных поверхностей. При необходимости её можно отключить, и тогда дрелью можно пользоваться для сверления более привычного материала – дерева, МДФ, пластика. Ударные модели по достоинству оцениваются покупателями и пользуются немалым спросом. Шпиндель таких дрелей рассчитан на большую нагрузку и несколько проигрывает безударным лишь в точности сверления. Иначе говоря, безударная дрель более управляема и высверливает скважины более аккуратно.

Какие характеристики важны при выборе дрели для дома?

Подбирая дрель для дома, нужно хорошо себе представлять сферу ее применения. Как и для чего вы будете использовать ваш инструмент? Пройдемся по основным характеристикам дрелей:

Мощность. Обычные бытовые модели имеют мощность 500-800 Вт, этого вполне достаточно для выполнения домашнего ремонта. Перечень работ, качество и скорость их выполнения определяет производительность дрели. Для самых простых операций, таких как сверление отверстий в древесине или пластике небольшого диаметра до 10 мм, подойдет и меньшая мощность – до 400 Вт. Дрели с производительностью от 500 до 800 Вт считаются универсальными, безударные модели могут справиться с листовым железом, ударные – с бетоном, кирпичом и толстой керамикой.

Дрели также можно разделить по типам источника питания. Самый распространенный вариант – электродрель – имеет свои преимущества: производительность её довольно высокая, при этом, инструмент имеет довольно компактный вид и, что немаловажно, практически не издает шума, так что, эту особенность агрегата непременно оценят ваши соседи. В свою очередь, электрические модели делятся на те, которые питаются от сети и включаются в розетку, и те, которые работают от батарей или аккумулятора.

Аккумуляторные дрели весят немного больше, однако предоставляют полный простор передвижения для своего владельца, ничто не привязывает их к одному месту. Вот почему они незаменимы там, где электрический источник питания отсутствует – например, на открытой строительной площадке. Батареи, используемые в дрели, бывают литиевые (литий-ионные) – они дороже, безопаснее, и наделены более длительным сроком службы, и никелевые (никель-металлгидридные). Они значительно дешевле литиевых собратьев, однако имеют такую особенность, как «эффект памяти», поэтому обязательно должны быть полностью разряжены перед началом зарядки.

Альтернативный источник питания для дрели – компрессор, создающий поток сжатого воздуха. Запитываться таким способом могут только пневматические модели. Пневматические дрели достаточно мощные, справляются со сложной работой, и их единственным недостатком является высокий уровень шума, возникающий в процессе эксплуатации. Поэтому «колыбельной» для соседа такой агрегат точно не станет, и даже самим обладателям такого инструмента эксперты настоятельно рекомендуют позаботиться о защитных наушниках.

Мускульные дрели или, другими словами, ручные дрели, до сих пор находят свое применение в различных областях. Их особенная прелесть – в небольшом весе и скромных габаритах. Такую дрель легко можно закинуть в багажник машины и возить с собой на любые расстояния.

Скорость и крутящий момент также являются важными характеристиками при выборе бытовой дрели. Крутящий момент – это сила, которая передается от двигателя подвижному элементу, в данном случае – сверлу, насадке или бите. Чем выше крутящий момент – тем с более сложными задачами справится дрель. Для самых элементарных манипуляций, например, вкручивания шурупа в древесину или гипсокартон, достаточно будет крутящего момента до 20 Н*м. Для кирпичной или бетонной поверхности потребуется увеличить эту характеристику до 40 Н*м. При выполнении задач еще большей сложности необходим крутящий момент 50–60 Н*м. Что касается скорости, то различают модели, работающие в одном и том же скоростном режиме, и дрели с регулировкой частоты вращения. Инструменты с нерегулируемым режимом чаще всего предназначены для вкручивания шурупов и сверления, иногда их также используют для размешивания различных строительных растворов. Обычные же универсальные дрели имеют несколько скоростных режимов, «заточенных» под каждую задачу. Современные бренды также предлагают дрели с регулировкой скорости вращения шпинделя (вал, соединяющий двигатель с редуктором, патроном и насадкой).

Выбирая для себя дрель, уточните способ крепления сверла в патроне. Один из типов крепления – кулачковый или ключевой зажим. При такой конструкции фиксация инструмента производится ключом, это считается более надежным способом крепления сверла. Для ключа может быть предусмотрен специальный вырез в электрическом шнуре.

Второй способ крепления – быстрозажимной. К его достоинствам можно отнести быструю смену инструмента – практически «одной рукой», и никаких специальных ключей не нужно.

Перечень дополнительных функций дрели стремится к бесконечности, рассмотрим лишь самые популярные из них:

Наличие реверса в механизме дрели позволяет менять направление вращения. Это особенно актуально при использовании дрели в качестве шуруповерта. Также при помощи реверса удобно вытаскивать застрявшее в отверстии сверло.

Мгновенный тормоз двигателя помогает экстренно остановить работающую дрель без ожидания прекращения вращения сверла.

Боковая ручка поможет облегчить рабочий процесс, с ее помощью дрель можно держать двумя руками.

Подсветка пригодится в плохо освещенных пространствах, направленный свет поможет быстрее справиться с поставленными задачами.

Пылесборник удобен в квартире для мелких манипуляций – например, высверливания одного-двух отверстий над диваном или кухонной зоной. Не дает грязи распыляться, собирая ее в специальную емкость.

Какие бытовые дрели подходят для дам?

Мужья могут возразить, что для милых дам даже в период ремонта квартиры всегда найдется, чем заняться и без данного инструмента. Однако представительницы прекрасного пола, ступившие на нелёгкий путь «подмастерья» и решившие выбрать себе дрель, также заслуживают уважения. Поэтому отставим шутки типа «вам дрель розовую или со стразиками?» и расскажем, на что следует обращать внимание девушке при выборе этого инструмента.

Наиболее важные критерии для дам – лёгкость и удобство. Вот почему некоторые эксперты в области бытовых инструментов настойчиво рекомендуют девушкам остановиться на шуруповерте и не претендовать на дрель. Так или иначе, следует понимать, что модель небольшого веса, скорее всего, проиграет в мощности. С другой стороны, женщины также бывают разными, и многие из них наделены прекрасной физической формой и выносливостью. В этом случае стоит выбирать оптимальное соотношение «вес/мощность» по принципу «сколько выдержите».

Цели в отношении дрели у прекрасной половины общества также бывают разные: повесить полочку, которая уже полгода «мозолит» глаза в углу, перевесить картины с одной стены на другую, починить мебель и т. д. Бывалые ремонтники и ремонтницы советуют выбирать что-то из популярных брендов, и желательно – с функцией перфоратора.

На возражения о том, что перфоратор, обладающий ударным действием, разрушит мебель во время ремонта еще сильнее за счёт сверления с ударом, профессионалы отвечают, что эту функцию можно легко отключить. Остается лишь проверить это на практике. Рассмотрим наиболее ходовые на сегодняшний день модели дрелей, которые по своим техническим характеристикам, отлично подойдут, в том числе, и прекрасному полу.

Топ-8 дрелей, оптимальных для использования в домашних условиях в 2021 году

Совместить все преимущества сверлильного инструмента в одной модели вряд ли получится. Очевидно, что если производитель обещает мощный и при этом легкий аппарат, то это, скорее, маркетинговый ход. Придется делать ставку на определенные характеристики и идти на компромисс. Представляем нашу свежую подборку бытовых дрелей на разные случаи жизни.

Ударная дрель Makita HP1640K

Начнем наш обзор с дрели японской марки Makita. Этот инструмент, но несколько другой комплектации, мы уже упоминали как топовый для дам. В данном случае, это ударная модель, питающаяся от обычной электросети. Максимальная мощность электродвигателя составляет 680 Вт при 2800 оборотах в минуту, что указывает на бытовое предназначение агрегата. Впрочем, в некоторых случаях, эту дрель можно использовать на стройке: мощность это позволяет, при условии, если вы будете делать обязательные перерывы в работе. Патрон может изменять диаметр и вмещать сверло толщиной до 13 мм. Модель снабжена реверсом с управлением щеток электромотора. При всей своей надежности, дрель имеет лишь один недостаток, о котором нужно сказать: плохая центровка у некоторых экземпляров. Это сокращает срок службы патрона.

Ударная дрель BOSCH EasyImpact 550 Case

Этот бренд всегда славился консервативностью подхода во всем, что касается качества. Дрели Bosch очень надежны и служат достаточно долго. К модернизации своей линейки компания подходит продуманно и сдержанно, поэтому новые модели – это всегда улучшенная версия предыдущих с сохранением их лучших качеств. У данного представителя семейства Bosch при мощности 550 Вт обороты могут достигать 3000 в минуту, а в ударном режиме составлять до 33000 в минуту. Патрон быстрозажимной, менять его довольно легко. Есть рукоятка для двуручного способа работы и ограничитель глубины скважины. Кроме того, производители позаботились об повышении мобильности инструмента – шнур дрели длиннее на полметра, чем у других моделей. К недостаткам можно отнести малый запас производительности, перегружать эту модель не рекомендуется.

Дрель ударная Hammer UDD950A 950 Вт

Эту дрель уже можно отнести к профессиональной, её конструкция ударная, крепкая за счет металлических деталей, что делает модель одновременно надежной и тяжелой. Вес Hammer действительно небольшим не назовешь – почти 3 кг. Из металла выполнен даже ограничитель глубины сверления. Для удобства эксплуатации этой модели-«тяжеловеса» в комплектацию добавлена вторая рукоятка. Патрон быстрозажимный, вмещает сверла диаметром 13 мм. В инструкции для пользователей говорится, что эта дрель также имеет функцию миксера, то есть, с её помощью можно замешивать строительные смеси во время ремонта. При всех достоинствах, есть у этой модели главный минус – такая дрель подойдет далеко не всем домовладельцам: слишком уж сильно она заточена под профессионалов.

Дрель ударная Metabo SBE 650

Дрель немецкой марки Metabo, все права которой сегодня принадлежат японской Hitachi, производится в Китае. Вот такая международная модель. Из маркировки следует, что мощность ее достигает 650 Вт, это дрель бытовая, однако в ряде случаев профессионалы ее также оценят. Вместе с тем, для длительных рабочих марафонов этот инструмент всё же не подходит. Патрон быстрозажимной, для смены деталей много времени не потребуется. Из недостатков можно отметить специфическую конструкцию основной ручки: пользователи жалуются, что она неудобная.

Дрель ударная ИНТЕРСКОЛ ДУ-580ЭР

Эта дрель от известного и надёжного российского производителя очень практична и оптимальна для производства мелких работ по дому. Модель оснащена реверсом и ключевым патроном, вмещает тринадцатимиллиметровое сверло. Можно использовать в качестве шуруповерта, если поставить специальную насадку. Данная модель прекрасно справляется с длинными саморезами. К достоинствам этой дрели также можно отнести её небольшой вес и возможность регулировки частоты вращения. Прекрасный экземпляр за свои деньги.

Ударная дрель DEWALT DWD024

Этот представитель дрелей в нашем топе – американского производства. При всей своей компактности, модель отличается мощностью – более 47 000 ударов в минуту. Может применяться при сверлении бетона и металлических поверхностей, и это при весе всего 1820 г. Чтобы не перегревать аппарат, делайте перерывы в работе каждые 40 минут. Мощность двигателя составляет 780 Вт, число оборотов регулируется. К минусам можно отнести достаточно короткий электропровод и неприятные последствия перегрева – запах горячего металла и пластика.

Ударная дрель Зубр ЗДУ-580 ЭРМ2 580 Вт

Еще одна модель российского производства подходит для выполнения самых простых задач. При средней мощности – всего 580 Вт – она хорошо справляется с пенобетоном, кирпичом и металлом. Может быть использована только как дрель и не подходит в качестве шуруповерта или перфоратора. Для шлифовки поверхности вам также придется купить дополнительную насадку. По эргономике нареканий нет: корпус дрели исключительно удобен, снабжён двумя ручками. И самый весомый плюс – достаточно низкая стоимость агрегата, по сравнению с моделями-конкурентами.

Безударная дрель Hitachi D10VC2

Эта модель, в отличие от других представителей нашего топа, не снабжена ударной функцией. Зато Hitachi D10VC2 является лёгким и отлично сбалансированным инструментом, который можно приобрести в дополнение к уже имеющимся в хозяйстве шуруповерту и перфоратору. Безусловный плюс модели – компактность и удобный хват. Имеется надёжная и удобная кнопка реверса и функция управления скоростью. Работать с этой дрелью очень легко, поэтому ее вполне можно рассмотреть как женский вариант.