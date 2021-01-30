Как президент ДРК избавляется от противников и расчищает дорогу для сторонников

Оппозиция в африканских государствах зачастую пытается свергать неугодные правительства насильственным путем. Но события в Демократической Республике Конго развиваются по другому сценарию — действующую власть отправил в отставку парламент страны.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает о причинах «увольнения» премьер-министра и перспективах политической жизни в республике.

Передача по наследству

Оставшийся не у дел глава правительства — Сильвестр Илунга Илукамба. Он находился у власти еще при экс-президенте Жозефе Кабиле, который правил страной 18 лет. Однако на выборах 2019 года народ Конго отказался переизбирать его. Руководить государством стал Феликс Чисекеди.

Новый лидер представляет фракцию «Союз за демократию и социальный прогресс». Тогда как прошлый был сторонником «Народной партии реконструкции и демократии».

Несмотря на различия во взглядах, премьер-министр и состав правительства Феликсу Чисекеди достался от предшественника. В связи с этим избранный президент испытывал кризис лояльности со стороны своих подчиненных.

Неоднозначное решение

Кабинет министров Конго по большей части состоит из союзников Жозефа Кабилы. Но депутат Черубин Окенде все-таки внес предложение об отставке правительства в Национальную ассамблею.

Илунгу Илукамбу обвинили в некомпетентности, лжи и коррупции. Также политики указали на причастность премьер-министра к эскалации насилия в регионе и вмешательству иностранных наемников.

Решение вызвало у граждан ДРК различную реакцию, которой они поделились в социальной сети Twitter. Часть населения поблагодарила депутата за изменения, которые он привнес для улучшения республики.

«Поздравляем достопочтенного Черубина Окенде за смелую инициативу. Победа Конго», — написал пользователь под ником Adrien Ramazani.

Другие жители, напротив, разочаровались в представителях власти и перестали уважать депутата, предложившего свергнуть правительство.

«Я восхищался Черубином Окенде. Но когда он внес предложение о недоверии к премьер-министру, я изменил мнение. Это печально для интеллектуала, на которого мы рассчитывали положиться в парламенте», — возразил один из комментаторов.

J'avais de l'admiration pour Chérubin Okende. Mais depuis sa motion de défiance contre le premier ministre déposée devant le bureau d'âge, je l'ai déconsidéré. C triste pour un intellectuel sur qui on devait compter au parlement — Khebudi (@Khebudi5) January 27, 2021

Несмотря на отсутствие консенсуса среди граждан республики, решение было принято. Из 382 представителей Национальной ассамблеи 367 проголосовали за отставку премьер-министра.

DR CONGO parliament votes 367 votes to seven to oust pro-Kabila PM Sylvester Ilunga Ilunkamba.https://t.co/cMMxFzLTmI — Kenya Daily Newspaper (@KenyaNewspaper) January 27, 2021

Принятие неизбежного

После оглашения результатов Сильвестр Илунга Илукамба отказался явиться в здание парламента. Он не принял озвученные в его адрес обвинения, отказался признавать увольнение и раскритиковал ведомство за «политические маневры».

«Я предстану перед депутатами только по приглашению бюро Национального собрания», — заявил бывший глава правительства в личном Twitter-аккаунте.

Je me présenterai devant les députés que sur l’invitation du Bureau définitif de l’Assemblée Nationale — Ilunkamba Ilunga Sylvestre (@IlunkambaS) January 27, 2021

Однако спустя пару дней премьер Конго все же смирился и согласился уйти в отставку. Он опубликовал официальное заявление об ожидании окончательного решения с припиской об осознании «полной ответственности».

En toute responsabilité pic.twitter.com/uwhHVbz2eR — Ilunkamba Ilunga Sylvestre (@IlunkambaS) January 28, 2021

Имя преемника Илунги Илукамбы пока неизвестно. Но очевидно, что Феликс Чисекеди будет лоббировать на эту должность представителя собственной партии, а в кабинет министров посадит лояльных ему политиков. Таким образом действующий президент планирует полностью исключить влияние Жозефа Кабилы на решения нового правительства ДРК.