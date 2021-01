Как президент ДРК избавляется от противников и расчищает дорогу для сторонников

Оппозиция в африканских государствах зачастую пытается свергать неугодные правительства насильственным путем. Но события в Демократической Республике Конго развиваются по другому сценарию — действующую власть отправил в отставку парламент страны.

рассказывает о причинах «увольнения» премьер-министра и перспективах политической жизни в республике.

Оставшийся не у дел глава правительства — Сильвестр Илунга Илукамба. Он находился у власти еще при экс-президенте Жозефе Кабиле, который правил страной 18 лет. Однако на выборах 2019 года народ Конго отказался переизбирать его. Руководить государством стал Феликс Чисекеди.

Новый лидер представляет фракцию «Союз за демократию и социальный прогресс». Тогда как прошлый был сторонником «Народной партии реконструкции и демократии».

Несмотря на различия во взглядах, премьер-министр и состав правительства Феликсу Чисекеди достался от предшественника. В связи с этим избранный президент испытывал кризис лояльности со стороны своих подчиненных.

Кабинет министров Конго по большей части состоит из союзников Жозефа Кабилы. Но депутат Черубин Окенде все-таки внес предложение об отставке правительства в Национальную ассамблею.

Илунгу Илукамбу обвинили в некомпетентности, лжи и коррупции. Также политики указали на причастность премьер-министра к эскалации насилия в регионе и вмешательству иностранных наемников.

Решение вызвало у граждан ДРК различную реакцию, которой они поделились в социальной сети Twitter. Часть населения поблагодарила депутата за изменения, которые он привнес для улучшения республики.

«Поздравляем достопочтенного Черубина Окенде за смелую инициативу. Победа Конго», — написал пользователь под ником Adrien Ramazani.

Другие жители, напротив, разочаровались в представителях власти и перестали уважать депутата, предложившего свергнуть правительство.

«Я восхищался Черубином Окенде. Но когда он внес предложение о недоверии к премьер-министру, я изменил мнение. Это печально для интеллектуала, на которого мы рассчитывали положиться в парламенте», — возразил один из комментаторов.

Несмотря на отсутствие консенсуса среди граждан республики, решение было принято. Из 382 представителей Национальной ассамблеи 367 проголосовали за отставку премьер-министра.

