Киев, 30 января. Правоохранительные органы Украины обвинили экс-президента страны Виктора Януковича в госизмене. Об этом рассказали адвокаты бывшего главы государства.

Президент Незалежной Владимир Зеленский пытается отвлечь внимание от преступлений Майдана и покрывает бывшего руководителя Петра Порошенко, заверяют юристы Януковича. Обвинения в госизмене предъявляются якобы из-за вреда, который Харьковские соглашения нанесли стране. Адвокат Виталий Сердюк отметил, что Янукович действовал в рамках законов и в интересах Украины.

«Украинский народ должен узнать правду», — цитирует юриста «Украина.ру».

По словам Сердюка, он и его военные эксперты готовы рассказать о расстрелах на Майдане, если Зеленский и суд захотят получить достоверную информацию. Обозреватель Федерального агентства новостей ранее пришел к выводу, что президент Украины узаконил репрессии в отношении оппозиционеров.